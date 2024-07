Maestro Joao, nuevo colaborador de 'Y ahora Sonsoles'

Antena 3 vuelve a pescar en río revuelto. El popular vidente, Maestro Joao, se ha incorporado al programa 'Y ahora, Sonsoles' como parte de su equipo de colaboradores. Esta incorporación marca un nuevo capítulo en la carrera televisiva de Maestro Joao, conocido por sus colaboraciones en diversos programas y su trayectoria en el universo Mediaset. El programa, conducido por Sonsoles Ónega, continúa sumando figuras reconocidas a su panel de comentaristas, quienes analizan la actualidad cada tarde de lunes a viernes.

Aunque su fama se consolidó a través de sus apariciones en Telecinco, Maestro Joao no es ajeno a Atresmedia. Ha participado en 'Zapeando' de laSexta, lo que muestra su versatilidad y capacidad para conectar con diferentes audiencias. Además, ha tenido proyectos en otros medios, como Prisa y RTVE, donde destacó como concursante en el talent show 'Baila como puedas'.

Este martes, el vidente debutó como colaborador en 'Y ahora, Sonsoles'. Durante su primera aparición, compartió un emotivo momento al recordar a su madre, Benita, quien falleció recientemente. Al ver un vídeo conmovedor, expresó: "Mi madre". Relató cómo, mientras estaba en un crucero, recibió un mensaje de su madre expresando su deseo de verlo. Sin embargo, tristemente, no pudo despedirse de ella a tiempo. "Ella me dijo: 'Hijo, ven pronto, por favor'. Pero ya no llegué, se durmió y ahí se quedó", recordó con evidente emoción.

En un acto de homenaje y continuidad, Maestro Joao ha decidido iniciar su transición de género,adoptando el nombre de Benita en honor a su madre. Hizo público este significativo cambio durante su participación en un programa de baile de La 1. "Nació Benita, para mí, es como continuar la vida de ella. La tengo en mi corazón siempre. No me voy a quedar atrás porque ella me hizo para vivir y yo voy a vivir", afirmó, mostrando su determinación y amor por su madre.