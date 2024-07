RTVE saca pecho de las buenas audiencias que dan los toros, pero sigue sin transmitir corridas

Ha terminado la Feria de San Fermín 2024 y sus famosos encierros, la única apuesta (Tendido Cero al margen) que la televisión pública hace por los toros, y la respuesta no ha podido ser mejor, pues RTVE ha alcanzando una media de casi 1,3 millones de espectadores (1.299.000) y un 64,9% de cuota en La 1 y Canal 24 Horas, lo que supone un aumento de 2,5 puntos en comparación con el año anterior. En total, casi 3,7 millones de personas (3.692.000) han visto algún momento de los encierros en RTVE durante las fiestas. El encierro más visto fue el del 11 de julio, con toros de la ganadería Domingo Hernández, que reunió a una media de 1.524.000 espectadores y un 66,3% de cuota, convirtiéndose en el encierro más visto desde julio de 2022.

El programa especial "Vive San Fermín", emitido diariamente de 7:15 a 8:30 horas y presentado por Julián Iantzi, Ana Prada y Teo Lázaro, también ha destacado en la audiencia, liderando su franja horaria con una media de 711.000 espectadores y un 48,6% de cuota, incrementando 2,1 puntos respecto al año pasado. En total, más de 5 millones de personas han visto algún momento del programa durante los Sanfermines. En Navarra, los encierros han logrado una audiencia media del 75,2%, con 184.000 espectadores que han seguido algún momento de los encierros en la Comunidad Foral.

En el ámbito digital, los contenidos relacionados con los Sanfermines en RTVE.es han atraído a 1,77 millones de visitantes únicos, lo que representa un crecimiento del 15,4% respecto al año anterior y un 16,3% respecto a 2022. Los encierros fueron seguidos en directo a través de RTVE Play por 763.102 espectadores. Además, 724.305 visitantes únicos han consumido vídeos on-demand sobre las fiestas, registrando un aumento del 51,1% respecto a 2023. El primer encierro es el vídeo más visto, con más de 194.000 visualizaciones acumuladas.

En redes sociales, los contenidos de San Fermín 2024 publicados en las cuentas de RTVE han superado los 17 millones de visualizaciones, con 15 millones de ellas de vídeo y 529.000 interacciones. TikTok ha sido la plataforma con mayor impacto, alcanzando los 8 millones de visualizaciones. El Chupinazo ha sido el contenido más popular, con 3,9 millones de visualizaciones en el perfil de TikTok de RTVE Noticias. RTVE ha desplegado un amplio dispositivo para llevar las fiestas a todo el mundo a través de La 1, Canal 24 Horas, TVE Internacional, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior y RTVE Play.

Todos estos números no hacen más que confirmar el interés que genera la tauromaquia en todas sus expresiones y su positivo impacto en las audiencias cada que las cámaras de televisión están presentes, algo de lo que pueden dar fe Canal Sur, Telemadrid, Castilla-La Mancha Media y pronto podrá decir lo mismo Aragón TV, que volverá a transmitir festejos taurinos este verano. Por todo esto, no se entiende que RTVE no termine de dar el paso y vuelva a proyectar la cultura taurina a través de sus cámaras sin prejuicos.