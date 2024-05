El maestro Joao comienza su transición a mujer: este es el nombre que ha elegido

"Bailando como puedas" está dejando varios momentos para el recuerdo, aunque ninguno tan emotivo como el que se vivió en el último programa. El maestro Joao es uno de los participantes y durante todo su concurso se ha decantado por vestimenta y maquillaje socialmente atribuidos al género femenino, una elección con la que podría estar dando pistas sobre cómo se sentía por dentro.

Ahora, el vidente ha confirmado que está a punto de dar el paso e iniciar su transición a mujer, lo que siempre se ha sentido. "He decidido ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre, que está orgullosa de mí porque sabe lo que ella llevaba dentro. Con una sola mirada ya lo sabía", comenzó diciendo un emocionado Joao en el último programa de "Bailando como puedas".

El futurólogo, que se hizo popular tras su paso por "Gran Hermano VIP", asegura que se trata de una decisión "muy meditada y muy sentida", de la que se siente "muy seguro" porque "yo llevo dentro de mí y de mi alma una mujer, es lo que yo me siento y lo que yo soy".

Además, el vidente aprovechó para agradecer tanto al formato como a los espectadores todo el apoyo recibido, un apoyo que le ha valido para armarse de valor y comenzar su nueva vida: "Ahora he podido dar ese paso, y gracias a 'Baila como puedas', a todos vosotros y al apoyo del público que me acepta tan bien, voy a ser quien soy".

Tras ese emotivo momento, la presentadora Anne Igartiburu preguntó a Joao si ya tenía pensado "cómo quieres que te llamemos" cuando inicie su transición a su mujer, y el futurólogo no lo dudó ni un segundo: "Sí, me llamaré Benita, como mi madre. Me gusta".

Un momento de lo más especial que acabó con una enorme ovación y aplauso del público, que mostró así su apoyo a una de las figuras más queridas de la televisión.

Más allá de Joao, existen otros rostros conocidos que se decidieron a compartir con el público su proceso de transición, como la actriz Carmen Jedet, el actor Elliot Page o Caitlyn Jenner, exmarido de Kris Jenner. Esto último caso se hizo especialmente famoso por el reality show de Las Kardashian, que dedicó dos capítulos especiales a su decisión. La exatleta olímpica confesó que incluso había pensado en el suicidio, una opción drástica que por fortuna no llvó a cabo: “Pensé que no podía hacer eso. Quería saber cómo acabará mi historia”.