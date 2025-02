Terelu Campos sorprende con su nuevo paso en su trayectoria profesional

Una de las personas más reconocidas en la televisión en España, Terelu Campos, sigue generando mucha información a su alrededor. Actualmente, sus apariciones en la pantalla recaen sobre su colaboración en el programa "De Viernes" de Telecinco. La colaboradora acude habitualmente para abordar asuntos que le relacionan con Alejandra Rubio.

Su presencia en las pantallas ha ido mucho más allá de la televisión y también la hemos podido disfrutar en diferentes apariciones en películas o series reconocidas como "Paquita Salas" (interpretó a Bárbara Valiente) o el cameo en "¿Quién es quién?", de Hugo Martín. Además, todavía se desconoce cuál será el papel que tendrá en otra serie de Netflix, "Superstar", que versa sobre la vida de Yurena.

Terelu Campos será actriz de teatro

Ahora, la colaboradora da un paso más allá en su carrera y en su trayectoria profesional. De hecho, ha decidido pasarse al teatro y, por primera vez, podremos ver a Terelu Campos en ese papel. El estreno oficial de la obra en la que va a participar, "Santa Lola", será el próximo 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un día que, seguro, será muy recordado para la colaboradora.

Esta obra, que está escrita, dirigida y protagonizada por César Lucendo, tiene un alto contenido en comedia y la hija de María Teresa Campos participará con un papel protagonista. "Se levanta el telón y nos encontramos en un lugar totalmente blanco y aséptico, en el que un hombre teclea en su máquina de escribir. Aparece una mujer con una resaca enorme y el rímel corrido. No sabe dónde está, está completamente desorientada. Lo que ella no sabe es que acaba de matarse en su despedida de soltera. Y está en las puertas del cielo junto a San Pedro", explica la compañía sobre "Santa Lola". Además, enfatizan: "Una comedia divertidísima con un ritmo endiablado que no dejará indiferente al espectador".

¿Es el papel de Alba Carrillo?

En el momento en el que Terelu Campos explicaba en su aparición en "De Viernes" su participación en la obra, el programa "Mañaneros" de La 1 se hacía eco de esta noticia. De hecho, su colaboradora Alba Carillo no dudó en mostrar su sorpresa al respecto: "Estos datos me están trayendo una cosa a la cabeza porque me da la impresión de que esto es una obra que a mí me ofrecieron antes. Es"Santa Lola", ¿verdad?".

Tras estas declaraciones, su compañera Lydia Lozano no dudó en cuestionar lo siguiente: "¿Te ha quitado el papel Terelu?". Una pregunta que fue contestada con rotundidad por Alba Carrillo: "No, yo estaba trabajando y no tenía tiempo. Es maravillosa, pero la protagonista es una chica joven que se va a casar y que se va de despedida de soltera. Algo no me cuadra".