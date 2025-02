Belén Esteban y Kiko Hernández caen en el insulto con Terelu Campos

Terelu Campos está teniendo muy mal lunes y eso que se queja especialmente los viernes. “Todos los viernes lo mismo”, se molestaba al ser preguntada por los compañeros de ‘Ni que fuéramos Shhh’ cuando la cazaban llegando a las inmediaciones de Mediaset para cumplir con su labor en ‘De viernes’. Pero tras el fin de semana también se arrastra su malestar, pues colea la información de que su hija Alejandra le habría prohibido mostrar fotografías de su hijo para presumir de nieto. La joven lo ha negado con rotundidad. También la abuela. “Si yo desmintiera todas las imbecilidades que dicen. Además, de los que se jactan de tener el carné de periodista”, lanza a modo de pulla. Son muchos los que se han dado por aludidos y están reaccionando ya a lo que consideran una nueva declaración de guerra.

Terelu Campos explota ante la prensa por las preguntas sobre su hija Europa Press

La primera en contestar ha sido Gema López, que echando mano al humor además ha presumido de tener otras acreditaciones: “Yo tengo el carné del gimnasio y el de mi tienda”. Pero quienes han sido especialmente contundentes a la hora de recibir el dardo envenenado han sido sus antiguos compañeros de ‘Sálvame’, ahora en ‘Ni que fuéramos Shhh’. En ausencia de María Patiño, es Belén Esteban quien ejerce de maestra de ceremonias. De ahí que fuese la primera en tomar la palabra al escuchar las declaraciones incendiarias de Terelu Campos: “A ver, desde luego, yo, por lo que sé, te puedo garantizar que son periodistas. Y mi pregunta es, y yo no soy periodista y nunca lo he dicho, pero me pregunto: ¿y tú eres periodista? Yo siempre he ido con mi verdad por delante y nunca he dicho que sea periodista, ni quiero ir de periodista, pero es que tú tampoco lo eres”.

Dicho esto, para zanjar el tema de la prohibición de presumir de nieto por fotos, sentencia sin miedo a equivocarse: “Tú sabes que eso sucedió y no voy a decir más para no dar más pistas”. Parece que se quedó conforme, pues le cedió el turno a Kiko Hernández, encantado al poder ajustar cuentas con Terelu Campos y también con Carmen Borrego, a quien recuerda que tampoco es periodista: “Bastante paciencia están teniendo ya los periodistas y los no periodistas, los paparazzi y no sé cuántos, porque encima te tratan con educación. Yo si estoy ahí cubriendo con el micrófono, a la cuarta que me trataran mal le diría ‘mira, eres una borde, eres una prepotente, eres una soberbia, eres una altiva, eres lo peor de la profesión, lo peor. Y encima te llevan a ‘De viernes’, cobrando una pasta, por hacer dos preguntas por la noche, que no sirves ni para preguntar, solo sirves para presentar”, suelta todo lo que tiene en su mochila el colaborador, que no terminó muy bien con ella.

Kiko Hernández y Carmen Borrego Mediaset

Al menos le reconoce algo positivo a Terelu Campos, reconociendo que “sirves para presentar”. Pero Kiko Hernández no tarda en matizar sus propias palabras para restar contundencia a su halago: “Modo presentadora antigua. Antigua, antigüita. Como la Gemio y todos estos que iban con el cue ‘hola buenos, días, buenas tardes, buenas noches’. No sirves ni para colaborar. Te ha caído el embarazo de tu hija, has vivido toda la vida de tu madre y ahora estás viviendo de la niña. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro? ¿A qué esto no te lo dicen en la calle? Pues te lo digo yo aquí. Has vivido toda tu puñetera vida de tu madre y ahora vives de tu hija y luego de tu nieto. ¿De quién más vas a vivir? Que no te contratan porque seas Terelu Campos andando por la calle con la gorra y el pelo sucio. No”. Este comentario sobre su higiene capilar ha hecho saltar a Belén Esteban para frenar a su amigo, diciéndole que tendrá muchos defectos, pero este no es uno de ellos y que en realidad lleva el pelo mojado y no sucio. “Pues que se lo seque, que va a coger una pulmonía. Con lo que fumas y encima con el pelo mojado, en Madrid, a tres grados”, se preocupa Kiko al menos sí por su salud.