Marta Flich se va de vacaciones y anuncia a su sustituta en 'Todo es mentira'

Muchos presentadores de la televisión dieron por finiquitada su temporada 2023 yéndose de vacaciones en el mes de julio como Emma García o incluso después de las elecciones generales celebradas el 23 del mismo mes. Ana Rosa Quintana y Susanna Griso, las dos reinas de las mañanas decían adiós hasta septiembre para cambiar el asfalto por la arena, sin embargo otros compañeros no podían decir lo mismo como es el caso de Marta Flich.

La nueva presentadora de ‘Gran Hermano VIP’ por fin ha podido despedirse para tomarse unas merecidas vacaciones no sin antes desvelar quién se pondría al mando del espacio emitido por las tardes en Cuatro, ‘Todo es mentira’. Aunque todo podría apuntar a que era Antonio Castelo quien cogiera el testigo de la valenciana, ha sido otra mujer la que estará al mando hasta que sus dos presentadores, Risto Mejide uno de ellos, regresen.

Plató 'Focus' Mediaset

Ana Francisco, la presentadora del recién acabado programa ‘Focus’ será quien tome el relevo de Flich y no lo hará sola. Javi Gómez será su acompañante y así lo ha informado la propia Marta.“Javi Gómez estará con Ana Francisco presentando con Ana Francisco a partir del lunes, que me voy a tomar unas vacaciones”. “Intentaré no desordenar nada”, le respondía Gómez quien ya ha estado al mando varias veces desde 2020 sustituyendo a Mejide.

Ana Francisco que ya había trabajado de reportera en otros espacios será la sustituta definitiva de Flich demostrando el gran sentido del humor que tiene y que va acorde con ‘Todo es mentira’.