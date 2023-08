Rigoberta Bandini le pone música a "Rojo, Blanco y Sangre Azul"

Este viernes 11 de agosto, la plataforma Prime Video estrena la película "Rojo, Blanco y Sangre Azul", una historia de amor LGTBI protagonizada por Taylor Zakhar Perez en el papel de Alex Claremont-Diaz y Nicholas Galitzine, quien encarna Henry a un príncipe británico, con Uma Thurman como presidenta de los Estados Unidos y madre de Alex. Sin embargo, entre Alex y Henry hay tanta enemistad, rivalidad y desprecio, que las relaciones entre naciones que reprecentan entran en crisis y son sus familias las que trazan un plan para evitar daños mayores y limar las asperezas entre ambos, hasta transformar su antipatía en algo que nunca esperaban.

La historia, como no podía ser de otra manera, viene del bestseller del mismo nombre de autor Casey McQuiston, y cuenta con la participación en su banda sonora original de la artista catalana Rigoberta Bandini, quien interpreta "Canciones de amor para ti", tema que aparece en una de las escenas de la pareja y que está incluido en su disco "La emperatriz". Junto a la cantante de Barcelona, también ponen música a la cinta artistas latinos como Bad Bunny con "Tití me preguntó", Major Lazer feat. J Balvin y El Alfa con "Qué calor" y Darell, Lalo Ebratt y Sofía Reyes "Échalo pa' ca", algo que no deja de ser cuirioso, ya que se trata de una producción angloparlante.

De esta manera, Rigoberta Bandini, quien también lanzó este verano "Yo solo quiero amor", tema principal de "Te estoy amando locamente", amplía su relación con el cine al que ha prestado su voz en el doblaje de personajes como Wendy ("Peter pan"), Merida ("Brave") y Anna ("Frozen"), entre muchos otros.