“Masterchef 12” encarrila la fase final con un nuevo expulsado

En esta segunda entrega semanal de 'MasterChef 12', emitido el miércoles tras la expulsión de Pulga el pasado lunes, los concursantes se enfrentaron a nuevos retos con solo dos entregas restantes antes de conocer al ganador. La noche contó con la visita de Bertín Osborne y una polémica prueba de exteriores.

Málaga, testigo de la prueba por equipos

En el primer desafío, los aspirantes debieron preparar un servicio "royal" para celebridades como Mario Vaquerizo, María Escoté, Nico Abad, Xavier Deltell, María Zurita e Isabelle Junot. Cada concursante tuvo que recrear platos de alta cocina diseñados por chefs como Zizi Hattab, Juan Carlos García, Lydia del Olmo, Juan Sahuquillo, Javier Sanz, Carlos Casillas y Xune Andrade, todos con un Sol Repsol. Posteriormente, los participantes viajaron a Málaga para rendir homenaje a la Semana Santa. Alberto y María fueron elegidos como capitanes de los equipos mediante sorteo. En esta prueba, el actor malagueño Antonio Banderas anunció un cambio inesperado: a mitad de la cocción, los equipos debían intercambiar cocinas, lo que generó caos. Finalmente, el equipo liderado por María, integrado por Samya y Gonzalo, fue declarado ganador, convirtiéndose en los primeros semifinalistas de la edición.

De vuelta en las cocinas, Alberto, Ángela y Celeste, con delantales negros, se enfrentaron a la prueba de eliminación con Bertín Osborne como invitado especial. La tarea consistía en replicar un girasol de chocolate creado por Lluc Crusellas, ganador del World Chocolate Master y el Prix au chef pâtissier de la Real Academia de Gastronomía. Ángela fue destacada por Jordi Cruz como la mejor en esta prueba, reconciliándose con él tras un conflicto anterior. Finalmente, Pepe Rodríguez anunció la expulsión de Alberto, lo que hizo llorar a Celeste al asegurarse un lugar en la semifinal. Pepe elogió a Alberto: "Grande Alberto, te falta ese punto de finura pero suples esos defectos con nobleza, eres un buen tipo, nos gusta la buena gente". Samantha añadió: "Gran concursante".

Al ser expulsado, Alberto reflexionó: "Lo he dado absolutamente todo. Me quedo jorobado porque quería llegar a la semifinal, pero no pasa nada. Estoy muy satisfecho. Es una experiencia que te cambia la vida y sé que me la va a cambiar más aún".

Rifirrafe de Jordi Cruz con Ángela

Ángela se encontró en desventaja en 'MasterChef' ya que, mientras sus compañeros recibieron ayuda durante el cocinado, ella solo pudo contar con la asistencia de los chefs Juan Sahuquillo y Javier Sanz en los últimos cinco minutos para emplatar. Al ver que le faltaban apenas dos minutos y no tenía casi nada preparado, los jueces le recordaron el tiempo restante, a lo que Ángela respondió: "Tranquilos, ahora corro". Este comentario molestó a Jordi Cruz.

Tras la cata, Jordi Cruz criticó su actitud: "Te he visto confiada y despistada". Ángela se defendió diciendo que no sabía qué hacer y negó tener actitud de sobrada. Hundida, Ángela no pudo contener las lágrimas y expresó a Celeste su frustración: "Lo paso fatal, como para que me digan que voy de sobrada, porque es mentira". Después, Jordi Cruz y Ángela hicieron las paces durante la prueba de exteriores, con el chef ironizando sobre su "actitud sobrada" para aliviar la tensión.