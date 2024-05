“Masterchef 12”: Undécimo expulsado tras una vergonzosa prueba según el propio jurado

Este lunes, RTVE emitió la primera de las dos galas de 'MasterChef' que la cadena pública tiene programadas para esta semana, siendo la segunda entrega el miércoles. Con esto, La 1 acelera la recta final del talent show de cocina. En esta ocasión, Pulga fue el undécimo expulsado de 'MasterChef 12' tras enfrentarse a tres duelos, el primero de ellos descrito como "bochornoso" por los jueces.

Reencuentros indeseados

Al inicio del programa, los aspirantes recibieron la visita de Boris Izaguirre, quien fue el encargado de anunciar el reto: cocinar un plato de una carta seleccionada por antiguos aspirantes del talent show. Entre los invitados estuvieron Mateo de ‘MasterChef 2’; Ofelia de ‘MasterChef 9’; Ariel, finalista de ‘MasterChef Junior 9’; Juana de ‘MasterChef Junior 10’; y Luca, Merce y Frank de ‘MasterChef 11’. Cada uno de estos ex aspirantes eligió un plato que los actuales concursantes debían preparar, selección hecha por Boris Izaguirre. La reaparición de Ofelia y Luca Dazi causó revuelo en las redes sociales, donde muchos espectadores expresaron su descontento al ver a estos concursantes, que en su momento no habían demostrado un gran nivel culinario. Las interacciones surrealistas de ambos también generaron indignación entre los televidentes.

Toledo, escenario del duelo por equipos

Después del cocinado, llegó la cata. Los jueces Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera anunciaron que los tres mejores de la prueba fueron Ángela, Celeste y Alberto, siendo este último quien logró que su receta se publicara en el libro del ganador de la edición. Los aspirantes de ‘MasterChef 12’ viajaron luego a Barrancas de Burujón (Toledo)para enfrentarse a una nueva prueba por equipos. Celeste, sin saberlo, había formado los equipos al decidir con quién le apetecía cocinar y con quién no. Sin embargo, fue sorprendida con la responsabilidad de capitanear ambos equipos: uno formado por Ángela, María y Gonzalo, y el otro por Samya, Alberto y Pulga.

El cocinado en exteriores se convirtió en un auténtico caos cuando Celeste tuvo constantes roces con Alberto y Pulga. La capitana se enfadó al sentir que sus compañeros intentaban boicotearla, mientras ellos creían que Celeste solo quería que ganara el otro equipo. Tras la cata, los jueces concluyeron que la doble capitanía le había quedado grande a Celeste. "Te he visto muy dispersa, órdenes poco claras, elaboraciones de las que te desentendías", sentenció Pepe Rodríguez. El equipo ganador fue el de Gonzalo, Ángela y Samya.

Duelo "bochornoso"

De vuelta a las cocinas, Celeste, Pulga, Alberto y María se enfrentaron a la prueba de eliminación. Ángela, como la mejor de la prueba por equipos, eligió a Pulga como primer duelista. Este optó por enfrentarse a Alberto en la tarea de replicar un postre creado por Jordi Roca. Ninguno de los dos logró completar el postre en 45 minutos, lo que llevó a Jordi Cruz a comentar: "Aspirantes, por primera vez en la historia de ‘MasterChef’ en el tiempo que os hemos dado más 5 minutos extra, no habéis conseguido sacar esta elaboración, así que ninguno de los dos se salva".

En un segundo duelo, Pulga eligió a Celeste para enfrentarse junto a él y Alberto, pero finalmente fue Celeste quien se salvó. El tercer y último duelo de la noche fue entre Pulga y María, donde Pulga fue derrotado. "Pulga, tiene mucho mérito lo que has hecho", le reconoció Pepe Rodríguez. Emocionado, Pulga respondió: "He disfrutado muchísimo este reto y cada minuto desde que me dijeron que entraba. Siento mucho agradecimiento, no hay otra palabra para describir la experiencia que es ‘MasterChef’".