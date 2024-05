Gabriela Guillén rompe su silencio para poner a Bertín Osborne en aprietos

La llegada de su hijo ha supuesto también el inicio de una tediosa batalla que ha mermado las fuerzas a Gabriela Guillén. La expareja de Bertín Osborne está luchando para que su hijo tenga el reconocimiento legal de quién es su progenitor, algo a lo que su supuesto padre se ha negado. El cantante no ha querido dar su brazo a torcer al respecto y ha dejado que sea la justicia quien medie entre ellos, con muestra de ADN para probar su parentesco como única vía de entendimiento. Después de mucha incertidumbre y a la espera de que la justicia se pronunciase, la paraguaya ha encontrado cierta esperanza a que todo su calvario termine a mediados del próximo mes de junio, cuando tiene una cita judicial con el que considera padre de su hijo. Y es que ya saben cuándo tendrán que someterse a las correspondientes pruebas que despejen las dudas del presentador sobre si es o no el padre de la criatura.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

La buena nueva para la fisioterapeuta, que acaba de regresar de su país de presentar a su hijo a su familia, ha llegado este mismo miércoles 29 de mayo. Mientras Madrid está paralizada por el concierto de Taylor Swift, la última mujer en la vida de Bertín Osborne –al menos sí la última reconocida- continúa su lucha desde la capital. Eso sí, siempre tratando de alejar el foco mediático y disfrutar de cierto anonimato, tan solo roto a golpe de exclusiva. Pero esta vez ha querido compartir los avances de su batalla judicial con Beatriz Cortázar, que ha contado todos los detalles de su conversación desde el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ a modo de exclusiva.

“Los tiempos empiezan a cumplirse”, es lo que más ha destacado la periodista de su entrevista a Gabriela Guillén. Una vez dejado claro que el proceso legal sigue su curso, pasa a confirmar que ya ha fecha fijada en el calendario para que Bertín Osborne se someta a las correspondientes pruebas de ADN para tratar de comprobar su grado de parentesco con el pequeño: “A mediados del mes de junio ella está emplazada para comenzar las pruebas de ADN. Ella ya ha recibido esa fecha y el sitio es en Madrid”. No sucedería igual con el artista, quien aún se encontraría a la espera de que la justicia se ponga en contacto con él para fijar una cita: “Él todavía no lo ha recibido. Primero lo recibe la madre y luego la recibirá Bertín Osborne (…) Si Bertín no la ha recibido no va a tardar”, matiza la colaboradora de Sonsoles Ónega.

Además, ha querido desvelar también el escenario en el que tendrá lugar tan importante cita para Gabriela Guillén, con el que pondrá fin a su batalla por el reconocimiento de su vástago: “La demanda se presentó en la localidad donde tiene la finca Bertín Osborne, en Sevilla, pero es en Madrid”. Con este proceso, tal y como explica la periodista, “se cotejarán todas las pruebas y se verá con todos esos resultados si Bertín es el padre del hijo de Gabriela”. Unas dudas que le asaltaron al cantante y que le hicieron replantearse si atender económicamente al pequeño, pues ya dejó clara su firme postura de no responsabilizarse de él en el terreno afectivo. Si la justicia determina que el niño es suyo él promete pagar los gastos, pero no está dispuesto a ejercer de padre a sus 69 años. Algo que le ha valido muchas críticas, incluso por parte de su familia no ha sido bien vista esta decisión, aunque hasta que la justicia se pronuncie desde su entorno más próximo prefieren guardar silencio y apoyarle en su entuerto.