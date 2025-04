Máximo Huerta desvela el secreto a voces en el PSOE: “Todos me decían lo mismo: ‘Cuando salga lo de Ábalos…’”

Pasan las semanas y conocemos nuevos detalles de los escándalos de José Luis Ábalos, exministro del Gobierno de España y número dos de Pedro Sánchez en el PSOE. Compañero suyo en el ejecutivo nacional, aunque por poco tiempo es Máximo Huerta, que no comandó durante mucho tiempo la cartera de Cultura en el primer Gobierno de Sánchez. Hoy, el actual colaborador de Ana Rosa, se ha sincerado en el magacín matinal de Telecinco y ha explicado que todos los escándalos que rodean Ábalos y su entorno ya era "vox populí" en los círculos socialistas.

Ya se conocían los escándalos

Durante su intervención en 'El programa de Ana Rosa', Máximo Huerta sorprendió con una confesión que hasta ahora no había hecho pública: desde hace años, en los entornos del PSOE se hablaba abiertamente de posibles escándalos relacionados con José Luis Ábalos. “Yo estaba de gira por España y cuando me encontraba con gente del PSOE, todos decían lo mismo: ‘Cuando salga lo de Ábalos…’”, relató Huertas, subrayando que aquello era “vox populi”. Aunque evitó dar detalles explícitos, insinuó que los rumores tenían que ver con "señoritas" y “algo de un hotel”, y que incluso se mencionaba al 3% y las comisiones. “No iba con ánimo de cuchicheo, pero me sorprendía que en cada lugar se comentaba lo mismo”, añadió. Según el escritor y exministro, las insinuaciones le llegaban por su cercanía a ámbitos institucionales.

Máximo Huerta, el "breve"

Máximo Huerta tuvo una breve pero muy mediática incursión en la política española. Periodista de profesión y conocido rostro televisivo, fue nombrado ministro de Cultura y Deporte en junio de 2018 por el entonces presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, su mandato duró apenas una semana, convirtiéndose en uno de los ministros más fugaces de la democracia. Su dimisión se produjo tras conocerse una antigua sanción por fraude fiscal relacionada con el uso de una sociedad para tributar parte de sus ingresos. A pesar de su corta estancia en el cargo, su nombramiento generó un intenso debate sobre la idoneidad de figuras públicas del ámbito mediático para asumir responsabilidades políticas. Tras su salida, Huerta regresó a los medios y al mundo de la literatura.