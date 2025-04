La influencer Pawgli se sincera con Ana Rosa sobre el acoso que esta sufriendo por su extrenador: "Se ha mudado enfrente mía"

La creadora de contenido conocida como Pawgli ha roto su silencio en 'El programa de Ana Rosa' para compartir el infierno que vive desde hace meses. Lo que comenzó como una relación cordial con un entrenador en su gimnasio terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla que la ha obligado a mudarse de ciudad y vivir con miedo constante.

Un auténtico infierno

“Al principio fue muy majo, me ayudaba en todo, y yo estaba superagradecida”, explica Pawgli. Sin embargo, con el tiempo, aquel gesto amable se tornó en una obsesión descontrolada. "Me escribía cada día para hacer planes, viajes, insistía sin parar. Tuve que hablar con el gimnasio y lo echaron", cuenta. El detonante fue que él comenzó a decir a otras personas que eran pareja, algo completamente falso. Aterrorizada por la situación, Pauli decidió mudarse de Barcelona a Madrid. Pero ni el cambio de ciudad logró frenar al acosador. "El otro día subí una foto de un plato en Instagram, sin decir el sitio, y al poco tiempo, él apareció allí. Me dijo que se había venido a vivir a Madrid", revela visiblemente afectada. La sorpresa fue aún mayor cuando descubrió que vive justo en el bloque de enfrente. "Cada vez que me asomo a la ventana, está ahí, observándome", añade con angustia. La influencer, que cuenta con casi 900.000 seguidores en TikTok, asegura que ha denunciado la situación, pero que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. “La policía ya es consciente, pero sigo sin poder salir sola por la calle. Me llama desde números ocultos constantemente”, señala. A pesar de haber bloqueado todos los canales de comunicación, su acosador crea nuevas cuentas para seguir contactándola.

Durante la entrevista, Ana Rosa y sus colaboradores expresaron su indignación por la desprotección que sufre Pawgli. El juez José Antonio Vázquez Taín presente en el plató recordó que el delito de acoso está tipificado desde 2015 y que incluso el simple seguimiento reiterado puede ser motivo de condena: “He dictado sentencias por 10 o 12 mensajes diarios. Esto es mucho más grave”. “Yo ya no puedo vivir tranquila. No duermo, no salgo sola, no voy al gimnasio. Estoy tomando pastillas para poder descansar”, confesó entre lágrimas. A pesar del sufrimiento, ha decidido contar su historia públicamente: “Si pasa algo, que se sepa quién fue. No quiero seguir callada”, espetaba entre lágrimas la creadora de contenido, que se ha armado de valor para denunciar esta terrible situación que esta viviendo en estos momentos.