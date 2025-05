Megan Montaner se sincera en 'El Hormiguero' sobre el mejor consejo que le han dado: "Sé un enigma"

Megan Montaner y Eva Ugarte han sido las invitadas de esta noche en 'El Hormiguero', donde han derrochado complicidad y compartido anécdotas sobre su película 'La buena suerte'. Así, Pablo Motos ha empezado la entrevista preguntándole a Megan por el mejor consejo que le han dado en su carrera como actriz y que provienen de un productor muy importante del panorama español.

Captura de Megan Montaner y Eva Ugarte en 'El Hormiguero' Antena 3

"Aléjate de la mierda y sé un enigma"

Algo, que le cambiaba la vida y que le ha servido mucho a lo largo de su carrera. "Aléjate de la mierda y sé un enigma", le dijo el hombre en cuestión. Un consejo que recibía nada más comenzar y la marcaba por completo. "Nos reunimos en su despacho y conversando me dijo esto, que he intentado seguir y mantener". Y ese no sería el único comentario que le hizo, ya que al parecer ese día también descubrió que era "estrábica". "Me dijo: 'bizqueas un poquito, pero es interesante'".

Mientras que, por su parte, Eva Ugarte asegura que ella aprendió a incorporar sus emociones a un personaje gracias al consejo de un compañero, lo que también le vino muy bien para crecer como actriz. "De pronto dejas de guerrear con eso", asegura.