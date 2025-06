Melani borda a Shakira en otra noche mágica de 'Tu cara me suena'

Tras arrasar en la PAU con un 11,57, quedar tercera en Eurovisión Júnior y ganar la cuarta edición de 'La Voz Kids' en 2018 de la mano de Melendi, Melani García volvió a demostrar anoche que es una candidata seria a ganar 'Tu cara me suena' tras otra imitación de ensueño. Shakira había sido interpretada en hasta 13 ocasiones en el certamen musical de Antena 3 y la valenciana revolucionó el set de grabación del espacio televisivo del prime time de los viernes liderado por Manel Fuentes. Bordó todos los rasgos de la cantante colombiana en otra noche exitosa para 'Tu cara me suena' en cuanto audiencias, abonada al club del 20% de share (20,3% para ser exactos) y más de 1,5 millones de espectadores de media.

Melani encandila al público, jurado y compañeros

La décima gala de 'Tu cara me suena' fue mucho más que un simple programa de entretenimiento; fue una noche de consagración, emoción y reivindicación artística. Melani García, la joven promesa valenciana, se alzó como la gran protagonista de la velada con una interpretación absolutamente deslumbrante de Shakira. No era la primera vez que la cantante colombiana era homenajeada en el plató de Antena 3 (acumula ya trece imitaciones, como hemos comentado antes), pero nunca antes se había logrado un nivel de precisión y entrega como el que firmó Melani. Desde la primera nota de 'Inevitable', hasta la última mirada al público, clavó la esencia vocal y corporal de la estrella latina. Manel Fuentes lo dijo sin titubeos nada más terminar la actuación: “la mejor Shakira de la historia del programa”, y difícilmente alguien podría llevarle la contraria.

Con esta actuación, que marcó además la celebración de su mayoría de edad, Melani sumó su tercera victoria en el concurso (tras sus brillantes pasos como Céline Dion y Beyoncé) y se consolidó como la gran favorita al título. Chenoa, emocionada, confesó haber retenido en ocasiones el 12 merecido para poder repartir los puntos, pero sentenció: “a partir de aquí, no tienes rival”. El jurado y el público coincidieron: Melani brilla con luz propia.

Aunque la noche fue de Melani, el escenario de 'Tu cara me suena' vibró con otras actuaciones que no pasaron desapercibidas. El invitado J Kbello, recién salido del Benidorm Fest, dejó huella con su poderosa interpretación de 'Lose Control' de Teddy Swims. Su torrente vocal desató ovaciones y hasta alguna declaración inesperada de amor por parte del jurado. La conexión fue tal que Florentino Fernández y Àngel Llàcer le ofrecieron participar en la próxima edición, a lo que el gaditano respondió con entusiasmo: “si me invitáis, aquí voy a estar”. También destacó Yenesi, que lideró un número junto a tres estrellas de 'Drag Race España' en un cruce histórico entre formatos de Atresmedia. A pesar de obtener la puntuación más baja de la gala, su show de 'Sex Bomb' no dejó indiferente a nadie. En la segunda mitad del programa, las transformaciones sorprendieron tanto como las voces. Gisela se metió en la piel de Pedro Capó en su primer cambio de género en el concurso, mientras que Bertín Osborne rompió moldes como El Sevilla de los Mojinos Escozíos, desatando carcajadas con su versión de 'El chow chow'. Mikel Herzog emocionó al jurado al encarnar a Pitingo, acompañado por el inesperado regreso de Chipper.

Clasificación general de 'TCMS' tras la gala 10 y próximas imitaciones