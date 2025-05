Mercedes Milá se sincera sobre el principal motivo por el que no tuvo hijos: "No quisimos"

Mercedes Milá ha concedido su entrevista más sincera en 'Y ahora Sonsoles', donde ha repasado su trayectoria después de más de 30 años en televisión y en los que se ha dedicado por completo al público. Tiempo, en el que también ha tenido dos grandes amores; ya que primero se enamoró del productor José Sámano, al que considera el hombre de su vida.

Y también del empresario Carlos Castillo, con quien confiesa que vivió una historia pasional "enloquecida, tipo Madame Bovary". Aunque, pese a ello, la periodista deja claro que es José quien dejaba una huella más profunda en su corazón. "Un amor mucho más tranquilo", asegura. Ambos se conocieron cuando trabajaban en RTVE y parece que la conquistó con una simple frase: "¿Nunca te han dicho que tienes una sonrisa muy bonita?", recuerda.

Además, ha explicado el motivo por el que no llegaron a tener hijos, y es que ninguno de los dos quería. "No he tenido porque no quiero, ni él ni yo quisimos", ha señalado tajante.

Mercedes Milá habla de sus grandes amores

Captura de Mercedes Milá en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

Mientras que a Carlos lo conoció de la manera más curiosa, en un telesilla y parece que la conexión entre ambos era inmediata. Cabe destacar que la diferencia de edad entre Milá y Castillo era bastante grande, ya que la periodista tenía 46 y el empresario 26. Una relación que nadie apoyaba, ya que le advirtieron desde un primer momento que "iba a terminar fatal".

"Mi familia no soportaba que saliera con Carlos y yo pensaba que iba a salir genial", sostiene Milá. De hecho, la ruptura la sumía en una profunda depresión que daba paso a una de las peores etapas de su vida.