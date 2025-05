Movistar Plus+ sorprende con canal exclusivo de Tom Cruise totalmente gratis

Movistar Plus+ está preparando un aluvión de cambios en su plataforma de televisión de pago, y uno de los más esperados tiene nombre de estrella: Tom Cruise. La compañía ya está probando nuevos canales, reorganizando diales y afianzando acuerdos clave como el firmado recientemente con RTVE, que amplía la cobertura territorial de sus señales.

El mejor cine y el mejor fútbol de segunda división a la carta

Entre las novedades más destacadas se encuentra el canal pop-up "Estrellas: Tom Cruise por M+", que estará disponible en el dial 18. Aunque aún no tiene fecha oficial de lanzamiento, promete convertirse en un reclamo irresistible para los fans del actor de Misión Imposible. Junto a este, también llega "Comedia Española por M+", que comenzará a emitir películas y series esta misma semana. Pero eso no es todo. En su deco virtual, Movistar Plus+ está testeando varios canales adicionales. Uno de ellos es LaLiga TV Hypermotion 6, enfocado en la Segunda División del fútbol español. Además, hay tres diales más en pruebas que, por ahora, se mantienen bajo el nombre genérico de “Test”. La alianza con RTVE también empieza a dar frutos. A partir de este año, Movistar Plus+ incluirá nuevas desconexiones territoriales de La 1 HD en su plataforma. A las ya disponibles en regiones como Galicia, Cataluña o Andalucía, se suman ahora Murcia y Extremadura, lo que mejora la personalización de la oferta informativa en cada comunidad.