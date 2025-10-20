Nacho Abad denuncia haber sido víctima de un ataque vandálico: "Va a ir a juicio"

Nacho Abad ha denunciado este lunes en 'En boca de todos' el acto vandálico que ha sufrido su coche durante el fin de semana, después de que una mujer reconociera al periodista y decidiera tomarse un tiempo para rayar su automóvil. Así lo ha explicado el también criminólogo durante el programa que presenta todas las mañanas de lunes a viernes en Cuatro.

"Les voy a enseñar unas imágenes", ha comenzado el comunicador dirigiéndose a la audiencia, para después poner en contexto lo acontecido. "La protagonista del vídeo no la conozco de absolutamente nada y quiero que vean estas imágenes", ha proseguido.

En el vídeo que ha aparecido en pantalla y que han recogido las cámaras del coche de Abad, se puede ver cómo aparece una mujer, que reconoce al periodista y decide "bajarse de su coche" para después escoger una llave para arañarlo.

El periodista, que ha continuado relatado lo sucedido mientras aparecían las imágenes en pantalla, ha añadido que, "incluso para demostrar su gran obra, llega a fotografiarlo con su teléfono". "Le hace una foto a la matrícula de mi vehículo, se vuelve a montar y, cuando decide que ha terminado, coge y se larga, tan impunemente", ha apuntado.

Tras ello, el presentador del programa de Mediaset ha lanzado una pregunta a los colaboradores de la mesa, mostrando su inquietud por la polarización actual y el hecho de que cuando un político señale a un periodista haya que tener cuidado.

Asimismo, ha informado que la mujer que le ha rayado el coche por ambos lados ha sido detenida y que va a ir a juicio, en el que él va a "pedir la máxima", tras la situación que ha vivido, algo que define como "preocupante".