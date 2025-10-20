Netflix da luz verde a una miniserie sobre la familia Kennedy con Michael Fassbender

Cuando el río suena, agua lleva y este caudal empezó a hacer ruido en 2023 cuando el medio estadounidense 'Variety' anunció que Netflix estaba preparando una serie sobre la familia Kennedy, una de las dinastías más conocidas de Estados Unidos.

La plataforma ha confirmado este lunes la puesta en marcha de 'Kennedy', una serie de tintes dramáticos que contará con ocho episodios y estará protagonizada por el actor Michael Fassbender. El germanoirlandés interpretará el papel de Joe Kennedy Sr., el patriarca de la familia y padre del presidente John F. Kennedy.

La producción se basará en la biografía escrita por Fredrik Logevall y publicada en 2020 bajo el nombre 'JFK: Coming of Age in the American Century, (1917–1956)' (JFK: La llegada a la madurez en el siglo americano (1917-1956). De esta forma, la ficción abarcará el período previo a la llegada a la Casa Blanca del trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos.

Según se desprende de la trama, la serie trasladará al público a la década de 1930 cuando Joe Sr., su esposa Rose y sus nueve hijos comienzan a captar la atención de una nación, revelando las vidas íntimas, los amores, las rivalidades y las tragedias de estas figuras que contribuyeron a crear el mundo en el que vivimos hoy.

La primera temporada narra el improbable ascenso de Joe y Rose Kennedy y sus nueve hijos, incluyendo al rebelde segundo hijo, Jack, quien lucha por escapar de la sombra de su hermano mayor, el niño mimado.

Sam Shaw será su guionista y productor ejecutivo y define "la historia de los Kennedy" como "lo más cercano que tenemos a la mitología estadounidense, a medio camino entre 'Shakespeare' y 'The Bold and the Beautiful'.

"La impresionante y matizada biografía de Logevall desvela las luchas y las cargas humanas que se esconden tras el mito, revelando tanto sobre nuestro presente, cómo llegamos aquí y hacia dónde vamos, como sobre los propios Kennedy", ha apuntado.