Un invitado de 'El Diario de Jorge' deja boquiabierto a todos con su gran habilidad: "¡Qué bonito!"

La emisión de este viernes de 'El Diario de Jorge' ha dejado un momento memorable que ha sorprendido tanto a la audiencia de Telecinco como al propio presentador, Jorge Javier Vázquez. El invitado de la tarde, Georgi, ha demostrado una habilidad extraordinaria que le ha valido un Récord Guinness y una destacada trayectoria en el mundo del arte, el cine y los videojuegos.

Desde el inicio de la entrevista, Georgi ha dejado claro que su talento artístico no es algo reciente. "Empecé a dibujar cuando tenía menos de dos años, antes de empezar a hablar", ha asegurado, dejando boquiabierto al ex presentador de 'Sálvame'. Su destreza va más allá de lo habitual: no solo puede dibujar con ambas manos, sino también con los pies. Jorge Javier Vázquez, fascinado por su historia, ha querido saber cómo descubrió, siendo diestro, que podía utilizar la mano izquierda y los pies para dibujar. Georgi ha explicado que fue durante su formación en la Escuela de Bellas Artes cuando decidió explorar esta posibilidad. "Mis profesores me decían que mis cuadros eran secos, muy arquitectónicos, con demasiada perspectiva. Entonces empecé a dibujar con la mano izquierda para lograr un estilo más suelto y orgánico", ha relatado.

Una trayectoria artística precoz

El talento de Georgi se manifestó desde una edad muy temprana. Con solo seis años, realizó su primera exposición de arte, en la que presentó 48 cuadros que, según él mismo cuenta, "podían pasar perfectamente por obras de un adulto". Este asombroso logro reafirmó su vocación artística y lo llevó a perfeccionar su técnica hasta alcanzar niveles impresionantes. Además de su éxito en el mundo de la pintura, Georgi ha trabajado en la industria del cine y los videojuegos, aplicando su destreza en la creación de ilustraciones y diseños. Su capacidad para manejar el dibujo con una precisión asombrosa lo ha convertido en un referente en su campo.

Por otra parte, uno de los momentos más impactantes del programa ha sido cuando Georgi ha revelado que posee un Récord Guinness por una hazaña artística sin precedentes. "Dibujé 30 leones en un minuto con las dos manos: 15 con cada mano y 4 segundos por león", ha explicado. Tras compartir esta increíble proeza, el artista ha realizado una demostración en directo, dejando sin palabras a Jorge Javier Vázquez y al público del plató de Mediaset. "¡Qué bonito!", ha exclamado el presentador al ver la velocidad y precisión con la que Georgi plasmaba sus dibujos en cuestión de segundos.