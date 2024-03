Norma Duval hace llorar con su valoración a Lydia Lozano en 'Baila como puedas'

La segunda entrega del programa "Baila como puedas" en TVE no solo estuvo llena de ritmo y baile, sino también de emociones intensas. Uno de los momentos más destacados fue cuando Norma Duval, juez del talent show, hizo llorar a la conocida tertulianaLydia Lozano tras una evaluación crítica de su actuación.

La coreografía de Lydia Lozano, acompañada del clásico de Barry White "You are the first, the last, my everything", fue el escenario de este episodio emocional. Sin embargo, la crítica de Norma Duval hacia un momento específico de su baile desencadenó una reacción de vulnerabilidad por parte de la antigua colaboradora de "Sálvame".

Norma Duval no escatimó en sus comentarios al expresar que en ciertos momentos Lydia parecía un "paquetillo" en el escenario, destacando la necesidad de más "elegancia en su ejecución". Aunque reconocía que el baile reflejaba la personalidad de Lozano y le alentaba a mejorar, sus palabras afectaron profundamente a la participante, quien no pudo contener las lágrimas ante las cámaras.

La defensa de Lydia Lozano no tardó en llegar, con la intervención de Yolanda Ramos, quien cuestionó la valoración de Duval y destacó "la dificultad que enfrentaba Lydia al tener que adaptarse rápidamente al mundo del baile", especialmente considerando sus problemas físicos y su larga trayectoria en otro ámbito laboral.

La confrontación entre Norma Duval y Lydia Lozano no solo se limitó al programa, sino que se extendió a las redes sociales y a los medios de comunicación. Lydia, en un pódcast con Carlota Corredera, expresó sentir que Duval había ido "a por ella", sugiriendo un posible motivo de venganza tras un enfrentamiento legal ocurrido hace más de una década. Este incidente añadió una capa de drama y tensión al programa, que se vio acentuada por la eliminación de Esther Casterá, la bailarina asociada a Nicolás Vallejo-Nágera, al final de la emisión.