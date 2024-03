Sabrina y Nick bailarán por primera vez esta noche en "Baila como puedas"

La competencia se intensifica en "Baila como puedas", el innovador programa de baile de La 1 de RTVE, conducido por Anne Igartiburu, donde el jurado se vuelve más exigente y empiezan a surgir discrepancias en las valoraciones. En esta entrega, veremos el debut de la pareja conformada por Sabrina y Nick, mientras que Norma Duval actuará como portavoz del jurado, y la confianza de algunas parejas comenzará a tambalearse, con una bailarina que no descarta cambiar de celebridad.

En la coreografía de selección, los bailarines interpretarán "Freed from desire", de Gala Rizzatto, para que Fabiola pueda elegir a su nuevo compañero de baile. Luego, los participantes volverán a la pista para formar nuevos grupos y preparar una coreografía basada en la oscarizada película "La La Land", con el tema "Another day of sun", desafiando así sus habilidades en un plazo de 48 horas.

Después de la primera prueba, las parejas se enfrentarán en nuevas coreografías en pareja, determinando quién será el segundo eliminado. Desde el vibrante "Hot Stuff" de Donna Summer interpretado por Sabrina y Nick, hasta la emotiva conexión entre Sandra y Maestro Joao con "Ya no puedo más", cada pareja luchará por destacarse y evitar la eliminación.

Al finalizar el programa, se revelará por primera vez el ranking con la clasificación general, donde la pareja con menor puntaje será eliminada. La tensión aumenta en "Baila como puedas" mientras los participantes luchan por permanecer en la competencia y demostrar su talento en la pista de baile.