La radical decisión de Álvaro Muñoz Escassi para no faltar el respeto a Sheila Casas

Álvaro Muñoz Escassi está gozando de una renovada popularidad, después de que rompiese su relación de más de tres años con María José Suárez. No fue tanto el final su romance, sino las circunstancias en las que se produjeron, lo que determinó el escándalo. La polémica amenizó las páginas del papel cuché de este verano, así como los platós de televisión en los que los protagonistas lavaron sus trapos sucios. Pero esto quedó en el pasado, muy reciente, aunque al jinete no le apetezca siempre echar una mirada atrás. Está con la atención fija en el presente, en el que Sheila Casases la auténtica protagonista de sus desvelos. Con ella quiere establecer un futuro, sentando las bases de algo estable para que cuando lleguen los tifones sus cimientos no se tambaleen. Algo que pasa por mantener siempre el respeto el uno por el otro, algo que están llevando por bandera en los inicios de su idilio.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas se funden en un abrazo Gtres

Aunque sus comienzos fueron furtivos, ahora no dudan en presumir su amor allá por donde tengan ocasión. Redes sociales, revistas de corazón o eventos sociales son buenas excusas para dejar constancia de que lo suyo va en serio. Así, este miércoles noche acudieron al teatro a ver la obra ‘Una semana nada más’, posando ante los fotógrafos que allí acudieron. También respondiendo a las preguntas de los reporteros, aunque poniendo una frontera. Y es que el jinete ha querido sacar la cara por la hermana de Óscar y Mario Casas, cuando el nombre de su exnovia ha salido en la conversación. No se siente cómo hablando de ella en presencia de su chica y así ha querido poner límites a su entrevista. Se niega a responder a nada que tenga que ver con ella, especialmente si la cuestión va sobre la última entrevista de la modelo concedida a la revista ‘Diez Minutos’.

María José Suárez en el kiosco rosa Diez Minutos

Pero no solo Álvaro Muñoz Escassi entiende como una falta de respeto hablar de su ex delante de su actual novia, sino que la propia Sheila Casas ha querido respaldar su silencio: “Con esa pregunta no se respeta a la pareja que tiene al lado”. Así advierte al reportero qué cuestiones no serán bien recibidas. Especialmente aquellas que vienen a remover en un pasado muy reciente, el cual ha aireado una vez más la ex Miss España. En su última conversación con la prensa, la modelo recuerda lo duro que fue separarse de quien consideraba su media naranja: “Fueron tres años y es verdad que Álvaro me había buscado muchas veces. Estábamos muy bien. Acabábamos de llegar de Palma de Mallorca de pasar un fin de semana. Él decía que era la mujer de su vida. Tres días más tarde se produce el encuentro con Valeri”, desvela aún con el dolor enquistado en su corazón. “Ahora ya no le tengo ningún rencor. Hace seis meses estaba enfadadísima por cómo actuó después y cómo quiso justificar lo que había hecho. No le importó decir cosas que no eran verdad como lo de la relación abierta. Me molestó el daño gratuito. Hoy con el corazón en la mano te confieso que no le guardo rencor. Si me lo cruzo, sí le saludaría”. Eso sí, parece que a Sheila Casas no le haría especial gracia todo esto.