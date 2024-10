El octogenario acusado de matar a un ladrón se defiende en 'Vamos a ver': "Disparé para asustar..."

José Lomas, el hombre de 80 años que disparó contra un ladrón que intentaba entrar en su vivienda, no cumplirá pena de cárcel tras la decisión del Tribunal Supremo de Castilla-La Mancha de rebajar su condena. Inicialmente, Lomas había sido condenado a seis años y tres meses de prisión por matar al asaltante, pero el tribunal ha reducido la sentencia a nueve meses y cuatro días, además de rebajar las indemnizaciones para los familiares de la víctima.

El anciano ha insistido en su inocencia, afirmando que no tenía intención de matar al intruso. "Estoy convencido de que soy inocente porque yo a ese señor no lo maté. Soy incapaz de pegarle dos disparos a un ser humano. Disparé para asustar, no para matar", ha declarado Lomas en una entrevista en el programa 'Vamos a ver', de Telecinco. Según el octogenario, en el momento de los hechos había más personas en la finca, aunque "no pudo verlas con claridad", y asegura que "no se acercó lo suficiente como para disparar directamente al cuerpodel ladrón".

Por su parte, el tribunal ha reconocido que Lomas actuó en legítima defensa, al enfrentarse a un allanamiento de morada, pero también ha concluido que su reacción, disparando dos veces al intruso, fue desproporcionada. A pesar de la reducción de la pena, la sentencia aún no es firme y podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación.

Reflexión aplaudida en televisión

En su intervención en 'Vamos a ver', José Lomas no solo ha defendido su inocencia, sino que ha ofrecido una profunda reflexión que ha sido aplaudida por los presentadores del programa, Joaquín Prat y Patricia Pardo. El octogenario ha expresado el valor sentimental y emocional que tiene una propiedad y el dolor que causa perderla. "Hay cosas muy importantes en una casa que no tienen precio. Si te lo quitan, no puedes recomponerlo", ha declarado Lomas, comparando su situación con la de un pastor al que le matan sus ovejas. "Esas ovejas para el pastor no son solo animales, cada una tiene un nombre, un afecto, y lo que le están destrozando es su vida", ha afirmado.

El octogenario acusado de matar a un ladrón se defiende en 'Vamos a ver' Mediaset

Este discurso ha conmovido a los presentadores, especialmente a Patricia Pardo, quien ha retomado sus palabras durante la entrevista. Pardo ha destacado la importancia del componente emocional en la defensa de lo propio y ha lamentado que la justicia no siempre contemple estos aspectos: "Ese componente emocional es muy importante para todo el mundo, para cualquier ciudadano, pero a veces no acaba de contemplarlo la Justicia". Sin duda alguna, la historia de José Lomas ha generado un debate sobre los límites de la legítima defensa y el impacto emocional de los delitos en los ciudadanos, poniendo de relieve el dilema entre el derecho a defenderse y la proporcionalidad de las acciones en casos como este.