Se disparan las campañas para pedir el indulto de José Lomas, el jubilado condenado por matar al ladrón que entró en su casa

El pasado 1 de agosto de 2021, Juan José Lomas, que ahora cuenta con 80 años, oyó ruidos en su finca de Ciudad Real y se despertó sobresaltado. "Me desperté sobre las dos de la mañana por unos ruidos en el exterior, cogí la escopeta, salí al patio y al ver una cortina anudada, la puerta de un trastero abierta y el cuadro de riego totalmente destrozado, me entró el pánico y pensé que venían a por mí", relató hace apenas una semana este librero jubilado.

Así, con el miedo en el cuerpo y "acobardado", cogió la escopeta porque pensó que su vida estaba en juego: "Vi un bulto con ropajes tipo esquimal, con una motosierra hacia arriba, pensé que había más gente y que si me acercaba podían cortarme el cuello". Este sería el motivo por el que, según narró, disparó hasta en dos ocasiones acabando con la vida de Nelson David, un hombre de nacionalidad hondureña y con una amplia lista de antecedentes penales, una orden de expulsión, denunciado por violencia doméstica y con 36 detenciones en su haber.

Lomas prefería "morir" a dejar su casa a "unos maleantes", no obstante quiso dejar claro que en ningún momento su intención fue matar a nadie, sólo quería "quitarse la pesadilla de encima". Unas declaraciones que sirven de base para su alegato de legítima defensa y que distan mucho de lo que expuso la acusación particular que pidió 25 años para el jubilado por "un asesinato ejecutado como en el antiguo oeste" marcado por la "ira y el odio". La Fiscalía, por su parte, tampoco comparte la tesis de la defensa e insistió en que la víctima es el fallecido y no el acusado".

"Justicia para José Lomas"

El pasado 13 de abril, el jurado popular declaró a Juan José culpable de un delito de homicidio con dolo eventual. Asimismo, consideró probada la eximente incompleta de anomalía psíquica de Lomas y la atenuante de confesión. A partir de aquí, será la magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, Mónica Céspedes, la que en los próximos días dicte el sentencia determinando la pena de cárcel.

Tanto el juicio como el veredicto de culpabilidad han generado gran controversia en la sociedad y en apenas tres días se han registrado hasta 20 campañas, según apuntan desde Change.org, para pedir "justicia" y exigir el "indulto" para José Lomas. Entre los argumentos esgrimidos por quienes solicitan justicia para el librero de 80 años está el del aumento de la criminalidad. "Este caso pone en evidencia la necesidad urgente de revisar nuestras leyes sobre defensa personal. En España, cada año, se registran alrededor de 113.034 robos con violencia e intimidación (INE). Los ciudadanos deben tener derecho a protegerse sin temor a represalias legales", señala una de estas campañas que pide una revisión justa del caso.

"Condenado por defender su vida y su propiedad. En lugar de ser reconocido como una víctima, ha sido tratado como un criminal. Pedimos al Gobierno Español que conceda el indulto a José Lomas y revise las leyes actuales sobre la defensa propia para evitar más injusticias como esta", solicita otra de las campañas registradas en la plataforma. Pero no solo de indultos va la cosa porque hay quien directamente pide la "amnistía". Porque si hay amnistía para unos políticos catalanes, por qué no para un "señor preso de los nervios ante la amenaza que suponía un posible ataque con una motosierra". Así, señalan que José Manuel es "un hombre de bien que ha actuado de manera proporcional" a la trágica situación que vivió en su propia casa.

Por otra parte, una de las peticiones registradas en Change.org recuerda que el de José Lomas no es el primer caso de un ciudadano condenado por actuar en defensa propia. "Benito, un hombre de 64 años con discapacidad visual y auditiva, ha sido condenado a dos años y medio de cárcel por la muerte del ladrón que entró a su casa de noche, cuando él estaba durmiendo", explican. Por todo ello, estas 20 iniciativas piden la liberación inmediata de este octogenario. Una de las campañas supera las 2.300 firmas y decenas de comentarios de apoyo.

Quién puede solicitar el indulto y cómo

El indulto puede solicitarlo el mismo penado, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representación. También pueden promoverlo el Tribunal sentenciador, el Supremo, el Ministerio Fiscal, el Juez de vigilancia penitenciaria o el Gobierno.

Para solicitarlo será necesario enviar un escrito al ministro de Justicia o el modelo de solicitud en que deberá constar toda la información relativa a la causa judicial y al penado a favor de quien se solicita el indulto (juzgado o tribunal que dictó la sentencia, número del mismo, procedimiento o causa y su número, ejecutoria y su número).

Finalmente, hay que destacar que el indulto puede conllevar la eliminación de la pena, si se trata de un indulto total o su sustitución por otra menor en el caso de que sea parcial. Y muy importante, esta medida de gracia puede eliminar la pena pero no la eliminación del delito o de los antecedentes penales.