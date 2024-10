María Patiño se pronuncia sobre un posible regreso a Telecinco: "No tendría sentido..."

María Patiño, conocida por su larga trayectoria en televisión, ha hablado abiertamente sobre las dificultades emocionales que enfrentó tras el final de 'Sálvame' y su salida de Telecinco. En una reciente entrevista para el programa 'El Faro' de la Cadena SER, conducido por Mara Torres, la presentadora no solo ha recordado con nostalgia su infancia en Galicia y su rebelde juventud en Sevilla, sino que también ha compartido los duros momentos que vivió al ver cómo borraban su nombre de la hemeroteca de Mediaset, lo que, según ella, "le afectó profundamente".

Patiño ha explicado que lo que más le dolió no fue el hecho de perder su trabajo, sino la sensación de que su contribución y su nombre fueron eliminados de la memoria televisiva: "No es que me quedara sin trabajo. Es que se borró el nombre de María Patiño de la hemeroteca de Telecinco. Y eso fue lo que a mí me hundió", ha comentado en la entrevista. La presentadora ha confesado que, tras años de trabajo continuo, le costó mucho adaptarse a esa nueva realidad, a tal punto que necesitó ayuda psicológica para superar el bache emocional y profesional.

Maria Patiño y Mara Torres en 'El Faro' Cadena SER

La cancelación de 'Sálvame' fue un momento doloroso para Patiño, quien ha resaltado que lo más difícil fue cómo terminó el programa y cómo se pretendió hacer olvidar su legado. Incluso ha mencionado un episodio en el que Santi Acosta, presentador de 'De Viernes' (el formato que reemplazó al 'Deluxe'), evitó mencionar el nombre de 'Sálvame': "Eso me parece un desprecio a los millones de espectadores que siguieron el formato durante tantos años", ha apuntado con cierta amargura. Sin embargo, Patiño también ha hablado de su resurgir profesional gracias al programa 'Ni que fuéramos Shhh', que se emite en el canal TEN y en plataformas de streaming como YouTube y Twitch. Este proyecto, liderado por Adrián Madrid y Óscar Cornejo, le ha permitido reinventarse y continuar su carrera en los medios. Aunque Patiño ha confesado que el programa no le ofrece los mismos ingresos que las grandes cadenas, le brinda una libertad creativa que no había experimentado antes: "Es la primera vez que tengo las riendas y mi visión del corazón es incompatible con la de otros programas", ha comentado, destacando la importancia de este nuevo enfoque en su vida profesional.

Por otra parte, cuando Mara Torres le ha preguntado si consideraría volver a Telecinco, Patiño ha sido clara: "No tendría sentido. No me van a comprar de la manera en la que yo estoy enfocando el corazón". A pesar de no cerrar completamente las puertas a la cadena que fue su hogar por muchos años, la presentadora ha reconocido que, en este momento, regresar sería contraproducente tanto para ella como para su audiencia.