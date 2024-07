Olga Moreno confronta fuertemente con Jorge Javier Vázquez en el plató de "Supervivientes All Star"

Todos los concursantes que son expulsados de "Supervivientes All Star" al regresar a España tienen la obligación de asistir al plató de Telecinco. Olga Moreno no fue la excepción y la segunda eliminada del concurso estelar de Mediaset reapareció ayer tras aterrizar desde Honduras y desde primera hora vivió un enfrentamiento durísimo con Jorge Javier Vázquez.

La entrevista más dura

La tensión no tardó en llegar y desde el primer momento se pudo apreciar que Olga Moreno no estaba cómoda con la presencia del presentador catalán. La ex concursante se rehusó a saludarlo, poniendo así la primera traba de un enfrentamiento bastante sonoro. Una falta de respeto muy grande que dio inicio a una de las entrevistas más tensas de las últimas ediciones de "Supervivientes". Durante la misma, Olga Moreno mencionó a Agustín Etienne, su representante y pareja. En ese momento, el presentador del reality le preguntó si él era su pareja: "Perdona, ¿Agustín es tu representante y pareja?".

De manera brusca y también irrespetuosa, Olga Moreno evitó responder directamente y, en cambio, cuestionó al presentador de forma despectiva: "¿Y tú tienes pareja?" acto seguido contestó Jorge Javier: "No voy a hablar, si sé que me lo vas a sacar. No voy a decir nada, perdonadme. Me parece que te lo he preguntado con total tranquilidad" replicó así el presentador, añadiendo que no tendría inconveniente en revelar si tenía pareja o no.

Olga Moreno dejó claro que no quería hablar de su vida personal: "Si no te lo he dicho cuando me preguntaste, es que no quiero decírtelo, pero no pasa nada". "Me has preguntado por él y de la manera más tranquila posible te he preguntado qué es y tranquilamente yo te digo que no tengo pareja. Yo respondo a lo que me preguntan", respondió el presentador rápidamente, alejándose de la exconcursante y dando paso a un vídeo para evitar que la situación se intensificara. La entrevista se terminó en ese momento.