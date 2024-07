Antonio David estalla y culpa a Rocío Carrasco de la expulsión de Olga Moreno

Hace unos días, Antonio David Flores hizo públicas unas declaraciones en las que exponía su apoyo a su ex, Olga Moreno, afirmando que si ganaba el concurso, emplearía ese dinero para asegurar el bienestar de la hija que tienen en común.

Ahora, el que fue colaborador de Telecinco, ha sido contundente y ha cargado contra Rocío Carrasco, quien fue también su ex y lo denunció por violencia de género. Después de la expulsión de Olga de 'Supervivientes All Stars', ex guardia civil ha publicado una historia de Instagram en la que resonaba la canción 'La fama' de Rosalía. En ella, se ve a sus dos ex y a Sofía Suescun a quien ha calificado como "La marioneta de Rociíto en Supervivientes". "Ya está aquí el directo secuestrado", ha escrito también y además ha usado los hashtags #yomerebelo3j y #VuelveAd.

La historia de Antonio David Flores Instagram @antoniodavidflores

La que también publicó su opinión fue Rocío Flores, que desde el prime momento evidenció su defensa a la exmujer de su padre. A través de las redes sociales, Rocío, tras el desenlace de la votación y la expulsión de Olga, emitió un mensaje donde reiteró que continuaba de su parte: “Buenos días por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero de todo, daros las gracias por todos los votos, lo hemos intentado. Yo la verdad que estoy contenta, y ya está”, declaró.

Antonio David, alejado de los focos

Antonio David se ha mantenido ajeno a los medios de comunicación sin embargo protagonizó una agitada ruptura con la periodista Marta Riesco con la que no acabó en buenos términos. En marzo, el tertuliano Aurelio Manzano, en el programa de Sonsoles Anega, reveló un comunicado que le había transmitido el ex guardia civil: "yo me enamoré de Blancanieves y se ha convertido en Maléfica'", le habría dicho al colaborador.

Por su parte, Marta Riesco dio en junio una extensa entrevista en 'Ni que fuéramos shh' donde habló de su agitada relación con Antonio David. En ella, la periodista expresó lo decepcionada que estaba con su expareja, definiendo esta experiencia como "lo peor" que le había pasado en su vida.

“Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida… Ojalá nunca nos hubiésemos cruzado. Creo que ya he pagado un precio muy alto por esta relación y necesito que la gente también pase página”, afirmó.