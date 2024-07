Olga Moreno dice adiós a su etapa en "Supervivientes All Star"

La aventura de Olga Moreno en las playas de Honduras se ha terminado muy pronto. La audiencia le ha dado la espalda, aunque el resultado ha estado parejo (52,5% vs 47,5% que ha logrado Olga) y como hiciera Adara Molinero la semana pasada, ella ya tiene preparados los billetes para su vuelta a España. y dice adiós a "Supervivientes All Star".

Una expulsión evidente

Jorge Javier Vázquez empezó la gala como viene siendo habitual, enseñando a la audiencia los porcentajes que, aunque ajustados, dejaban un claro sacrificado por la audiencia. Unos porcentajes que, según palabras del presentador y de nuevo gran estrella de Mediaset, se habían distanciado en poco tiempo. Tras la salvación el pasado martes de Bosco Blach Martínez -Bordiú, todo quedaba entre Olga Moreno, visiblemente afectada y con un bajón anímico palpable que le ha llevado a estar en boca de todos para mal, y Jorge Pérez, que al igual que Olga, ha estado nominado en las dos primeras nominaciones del concurso estelar de Telecinco.

Llegaba el momento de la verdad y Jorge Javier Vázquez no tardó en pronunciar el nombre del concursante salvado por la audiencia: "El público ha decidido que se salve de la expulsión Jorge", espetó el presentador catalán, anunciando que por segunda vez el ganador de la edición ordinaria del año 2020 se había salvado por los pelos, agradeciendo a las cámaras el beneplácito con su persona por parte de la audiencia. Tras la salvación, Olga Moreno tuvo la oportunidad de despedirse del resto de sus compañeros y no dudó en ningún instante aprovechar para soltar alguna pulla que otra: "Quería dar las gracias a este equipazo por darme esta oportunidad de estar aquí. Me ha encantado conoceros, me llevo buenos amigos. Me da mucha penita, pero espero que disfrutéis… ¡Hasta la próxima! Me despido de todos. Hay algunos mejores que otros, pero me despido de todos", finalizó así su alegato Olga Moreno y su camino en "Supervivientes All Star".