Olga, la mujer que dejó de depilarse y desafía los estereotipos femeninos: “Hoy me siento orgullosa de mi”

El programa líder de audiencia de las tardes, 'Y ahora Sonsoles', ha sorprendido a su audiencia este lunes con una invitada que ha roto los moldes y estereotipos de belleza. Olga, una joven que decidió dejar de depilarse, ha compartido su experiencia en una entrevista con Sonsoles Ónega, asegurando: "Siempre me han acosado por tener uniceja, y hoy me siento orgullosa".

Olga comenzó a depilarse a los 12 años, impulsada por la presión social y el miedo al rechazo. "Tenía mucho miedo de que en el colegio se burlaran de mí por tener entrecejo. Escuchaba comentarios negativos hacia personas con entrecejo y eso me marcó", ha confesado. Durante años, se depiló el bigote, las cejas y las axilas para encajar en los estándares de belleza que, según creía, definían la feminidad. Sin embargo, a los 29 años, tomó una decisión que cambiaría su vida: dejó de depilarse por completo, comenzando por el entrecejo.

"Hace unos tres o cuatro años, estaba en una etapa de autoconocimiento y decidí dejar de depilarme. Me di cuenta de que nada cambió en mi vida y seguía sintiéndome igual de femenina", ha explicado Olga. Desde entonces, no solo ha aceptado su vello corporal, sino que lo celebra, compartiendo en redes sociales consejos para lucir un entrecejo atractivo y promoviendo la aceptación del cuerpo al natural. Olga ha aprendido a ignorar las miradas críticas en la calle o en el transporte público. "He llegado a un punto en el que me abstraigo de si la gente me mira o no. Yo soy feliz siendo yo misma", ha afirmado con convicción en el plató de Antena 3.

Antonio Naranjo y Olga en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

Por otra parte, durante la entrevista, el colaborador Antonio Naranjo ha aportado un toque de humor que ha generado risas en el programa de Atresmedia: "Acabo de descubrir que las mujeres tienen pelo en la axila. Pensaba que veníais de serie sin ninguno", ha bromeado. Olga, con naturalidad, ha respondido: "Fuera de bromas, mucha gente aún cree que esto es un trastorno hormonal. Por eso es importante visibilizar que tener vello corporal es completamente normal para una mujer". El intercambio de puntos de vistas ha continuado entre risas y reflexiones. Naranjo ha comentado: "Donde hay mata hay patata", mientras Sonsoles Ónega ha añadido: "Yo pienso también que donde hay pelo en un hombre hay alegría". Olga, lejos de ofenderse, ha respondido con humor: "Se está poniendo él más rojo que yo".

Para finalizar su intervención, Olga ha cerró con un mensaje claro y contundente: "Hay que visibilizar y demostrar a la sociedad que una mujer puede verse y ser como realmente quiera". Tras esto, Sonsoles se ha despedido de ella con admiración: "Olé tú, Olga, por hacer lo que te da la gana, por ser como quieres y por ponerte el mundo por montera", acompañada de los aplausos del público y del resto de colaboradores.