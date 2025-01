Kei, el joven japonés que aprende español con Nino Bravo y conquista 'Y ahora Sonsoles'

El amor por la música y la cultura española ha llevado a Kei, un joven japonés residente en Gandía, a convertirse en un fenómeno viral en redes sociales. Su interpretación de "Un beso y una flor", de Nino Bravo, ha cautivado a miles de usuarios en TikTok y ha llegado incluso a la televisión, donde Sonsoles Ónega lo ha recibido con entusiasmo en 'Y ahora Sonsoles'.

Kei, conocido en TikTok como @yo4kei, llegó a España hace cuatro años para estudiar y, desde entonces, se ha adaptado completamente a la vida en el país. Aunque su primer contacto con la música en español fue a través de Melendi, ha sido Nino Bravo quien lo ha convertido en una sensación en redes. Su vídeo cantando "Un beso y una flor" en un karaoke casero ha alcanzado más de un millón de reproducciones en TikTok. En él, Kei se presenta con el texto: "Un japonés cantando 'Un beso y una flor' de Nino Bravo", lo que ha generado una avalancha de comentarios positivos, como "Un español nace donde le dé la gana" o "Que le den la nacionalidad ya".

Este miércoles por la tarde, Kei ha sido entrevistado en el programa 'Y Ahora Sonsoles' de Antena 3, donde se ha mostrado simpático y agradecido por la acogida que ha tenido en España. "Me encanta vuestro país y estoy encantado aquí", ha expresado con una gran sonrisa. Durante la entrevista, Sonsoles Ónega no ha podido contener su admiración por el talento y carisma de Kei. La presentadora de Atresmedia lo ha animado a cantar en directo y él no ha defraudado: ha interpretado a capella "Un beso y una flor", dejando a todos los presentes en el plató sorprendidos por su entonación y acento casi nativo.

Kei no solo ha conquistado Antena 3, sino que también ha aparecido en 'Hoy en día', el programa de Toñi Moreno en Canal Sur. Allí, ha vuelto a demostrar su pasión por la música española y ha compartido anécdotas sobre su adaptación a la vida en España. En su perfil de TikTok, documenta su día a día, desde cómo aprendió a cortar jamón hasta su reciente salto a la fama en televisión. Sin duda alguna, lo que comenzó como una afición por la música en español ha convertido a Kei en un referente viral. Su capacidad para interpretar canciones icónicas con emoción y precisión ha llamado la atención de miles de seguidores y de figuras de la televisión. Con su naturalidad y carisma, Kei ha demostrado que la música no tiene fronteras y que, a veces, una canción puede ser el mejor maestro de idiomas.