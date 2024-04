Pablo Alborán confirma en “El Hormiguero” que se baja de los escenarios

Pablo Alborán fue el último invitado de la semana en “El Hormiguero” tras regresar de su última gira, “La cuarta hoja”, con la que ha recorrido España, México y Estados Unidos. El artista malagueño recalcó durante toda la entrevista que se siente muy agradecido del equipo que tiene alrededor y que, tras terminar con este tramo tan frenético de su carrera, ha decidido tomarse un descanso, de momento, sin fecha de vuelta.

Tiempo para descansar y navegar

Alborán visitó el plató con dos objetivos muy marcados: agradecer y despedirse, por el momento, de los escenarios. Un descanso obligado por la gran carga de trabajo que ha tenido en su último proyecto, por lo que el artista malagueño ha tomado la decisión de parar, descansar y navegar ya que durante esta última gira ha aprovechado para sacarse el título de patrón de barco, con el objetivo en un futuro de convertirse en capitán de barco.

Estuvo a punto de no cantar

Una última gira que no ha sido nada fácil, tal y como confirmó el propio Pablo Alborán, que tuvo problemas con su voz antes de llegar a los Estados Unidos, estando varios días sin pronunciar ninguna palabra, comunicándose con papel y boli, pero que al final pudo subirse a los escenarios sin ningún tipo de problema: “Yo me fui de Madrid con un poco de afonía y decido al llegar quedarme cinco días callado, comunicándome con un cuaderno y bolígrafo con mi equipo, familia, manager etc. Cuando llegó el momento de la prueba de sonido, no pude cantar porque no tenía voz, me rallé muchísimo, intenté todas las técnicas posibles para recuperarla, pero no fue posible”, comentaba Pablo que tuvo que refugiarse en su manager que la ayudó mucho en un momento muy complicado. “Ella me dijo que soy humano y que puedo fallar en algún momento, que se podía cancelar el concierto y que no pasaba nada, aunque yo estaba muy enfadado conmigo mismo por una situación que realmente no puedes controlar. Finalmente salí al escenario y canté, haciéndole caso a ella, que me recomendó no salirme del renglón, algo que funcionó”, así terminó de explicar Pablo uno de los momentos más angustioso del último trabajo de su dilatada carrera.