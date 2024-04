Pablo López revela su curiosa experiencia con Rafa Nadal: "Todavía no me he recuperado, sudo de pensarlo"

En el último programa 'Martínez y Hermanos', el cantante Pablo López compartió con Dani Martínez, Alexandra Jiménez y Julián López dos divertidas anécdota que vivió con su ídolo de la infancia, Emilio Aragón, y con el tenista Rafa Nadal.

Durante una sección del programa en la que se abordaban momentos embarazosos, 'Tierra, trágame', Pablo López recordó un incidente ocurrido mientras jugaba al tenis con el tenista español en Mallorca. López, quien desde pequeño ha sido aficionado al tenis, describió el momento en el que tuvo la oportunidad de jugar un partido con Nadal y su hermano. Concentrado en hacer ungolpe perfecto, el cantante logró ejecutar un drive que "sorprendió incluso al propio Nadal", quien reaccionó de manera inesperada, pidiéndole hacer una foto juntos y dando por finalizado el partido con un comentario humorístico: "Vamos a hacer una fotito y vete a tu casa, chaval". La situación dejó a López completamente desconcertado y todavía hoy, años después, confiesa que no se ha recuperado del todo: "Todavía no me he recuperado. Sudo de pensarlo. Cuando me ve, se va bastante lejos", bromeó el cantante.

Sin embargo, la anécdota no se limitó al ámbito deportivo. Durante el programa, Pablo López también compartió su admiración por otro ídolo de su infancia, Emilio Aragón. Mostrando una fotografía de su infancia en la que imitaba el estilo del humorista, el cantante reveló que en su niñez se negó a conocer a Aragón. "Me flipaba. Me llevaron a verlo y cuando me sacaron la foto tendría cinco o seis años. Me dijeron de conocerlo y me negué. Me daba mucha vergüenza, me daba miedo. La gente que salía por la televisión o que escuchaba me daba mucha impresión. Era muy chiquitito, estaba asustadísimo", declaró. Aunque nunca se concretó un encuentro, Pablo López aprovechó el momento para expresar su disposición para hacerlo en el futuro, enviando un mensaje directo a Emilio Aragón: "Desde aquí, Emilio, estoy preparado".

El relato de Pablo López en 'Martínez y Hermanos' ofreció una visión divertida y cercana de la experiencia del cantante con sus ídolos de la infancia, mostrando su lado más humano. El programa continuó con otros invitados, pero la historia de Pablo López con Rafa Nadal y Emilio Aragón sin duda se convirtió en uno de los momentos más destacados y graciosos de la noche.