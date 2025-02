"El Cordobés" hace un récord y entra en la historia de 'El Desafío'

La séptima gala del programa de Antena 3 'El Desafío' superó cualquier expectativa. Y eso que ya eran altas antes de su comienzo debido a que los participantes se tenían que enfrentar a pruebas de gran exigencia física y mental. Sin duda, uno de los momentos más esperados por todos los aficionados era ver cuánto tiempo era capaz de aguantar Manuel Díaz "El Cordobés" en la temida prueba de apnea.

La verdad es que no defraudó. Todo lo contrario. El concursante hizo una marca espectacular superando los 4:30 minutos debajo del agua. Por tanto, se quedó a tan sólo 15 segundos de superar el hito logrado por Rosa López en la tercera edición del programa y récord absoluto de esta famosa e icónica prueba. Además, hay que explicar que la cantante ha estado como jurado invitada en este programa.

"El Cordobés" hace historia

Enfrentarse a la prueba de apnea siempre es un reto mayúsculo, pero "El Cordobés" lo ha superado con creces. De hecho, ha pasado a la historia del programa con su marca ya que sólo, la mencionada Rosa López, y Jorge Sanz han conseguido aguantar más tiempo que él debajo del agua. Es más, Juandi le ha tenido que sacar del agua por seguridad y el torero se ha quedado con un sabor agridulce porque "quería superar todos los récords".

Tal y como puede verse en el vídeo, Juandi le explica a "El Cordobés" los motivos por los que ha tomado esa decisión. Mientras que a él no se le ve nada contento. "No es buena señal nunca soltar las burbujas. Ha ido súper bien toda la apnea. Yo estaba muy confiado, le voy a parar en 4:50 o algo así. Pero cuando hemos pasado los 4 minutos, ha empezado a haber un poco de descontrol", le explicó al concursante.

Además, añade: "Yo te digo: 'No sueltes aire porque te saco, y tú sigues haciéndolo. Entonces significa que no me estás escuchando'". En todo de broma, "El Cordobés" le responde: "Sí te escuchaba, pero no te hacía caso. Algo muy frecuente en mí". "Honestamente, yo no sé cuánto tiempo llevaba cuando le he parado. Estaba centrado en él. No podemos dejar que se desmaye", concluye Juandi.

¿Quiénes fueron los mejores?

Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, "El Cordobés" ha sido el ganador de esta séptima gala de 'El Desafío' con una puntuación perfecta gracias a esa histórica marca en el programa en una de las pruebas más difíciles. En esta decisión, el jurado lo tuvo fácil. Mientras que Pilar Rubio, Santiago Segura y Juan Del Val han visto como "el gran nivel" del resto de concursantes les complicaban las puntuaciones.

En segunda posición, en las pruebas de este programa, ha quedado la influencer Lola Lolita debido a su espectacular baile en un rocódromo. Una coreografía en altura que ha mostrado el talento de la concursante ante un reto tan complejo. De la misma manera, y demostrando el gran nivel de los concursantes, Gotzon Mantuliz (creador de contenido) ha demostrado ser muy valiente y ha dejado atónitos a los espectadores al superar uno de los retos más peligrosos: "Escape glaciar".

¿Cómo queda el ranking?

Por el contrario, Feliciano López fue peor que Roberto Brasero en el reto de la semana ('El Puente') lo que le ha condenado a obtener la peor puntuación. Por su parte, Victoria de Marichalar, Susi Caramelo y Genoveva Casanova tampoco han conseguido unas grandes puntuaciones con los retos a los que se han enfrentado esta semana en "El Desafío".

Todo esto nos lleva a una suma de puntuaciones totales que deja al creador de contenido Gotzon Mantuliz en primera posición con 140. superando en más de 20 puntos a Victoria Federica que se mantiene en segundo lugar (119 puntos). Mientras que al tercer puesto llega el gran triunfador de esta séptima gala, "El Cordobés", que alcanza los 11 puntos totales.