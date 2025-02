Las lágrimas de Pilar Rubio inundan el taller de "Maestros de la costura"

"Maestros de las costura Celebrity" mostró que es un reality bastante duro y así lo demostró en la segunda gala de esta edición con una ardua prueba que superó los límites de Pilar Rubio, que no pudo contener las lágrimas tras las críticas de sus compañeros. Además, los jueces del reality no deliberaron la expulsión, ya que tuvieron bastante claro que el concursante que debía abandonar el taller del concurso del ente público era Rosa López, que no opuso resistencia ante la valoración negativa de Lorenzo Caprilé, Palomo Spain y María Escoté.

La expulsión más sencilla de la historia del programa

La segunda entrega de Maestros de la costura Celebrity llegó a las pantallas con una gala llena de moda, creatividad y emociones a flor de piel. Tras la salida de Silvia Superstar en el estreno, los concursantes se enfrentaron a nuevos retos que pusieron a prueba su habilidad con la aguja y el hilo. Durante la primera prueba, los aprendices exploraron las tendencias "coquette" y "mob wife", dos estilos que destacan por su feminidad y elegancia.

Laura Sánchez sorprendió con su vestido impecable, un diseño de corte recto en tonos pastel que destacaba por sus detalles de encaje y una confección precisa, mientras que Edu Soto destacó con su interpretación de la esencia de la mafia en su abrigo. Por otro lado, algunos concursantes no lograron convencer al jurado: Carmen Farala tuvo dificultades técnicas y Canco Rodríguez presentó una prenda que fue comparada con una manta para ver cine. Finalmente, Rosa López fue señalada como la peor de la prueba, pero el mandil negro recayó en Carmen por su derroche de tela. Laura Sánchez se coronó como la mejor de esta primera parte, consolidándose como una de las favoritas.

La prueba por equipos trajo consigo más desafíos y momentos de tensión. Durante esta etapa, se vivieron momentos de caos y nerviosismo, especialmente cuando el equipo naranja cortó algunas piezas al revés y tuvo que improvisar para salvar su trabajo. Los aprendices trabajaron con diseños de la firma española Is Coming, divididos en dos equipos. El grupo naranja, liderado por Carmen, se alzó con la victoria a pesar de las dificultades iniciales.

El equipo verde, dirigido por Pilar Rubio, vivió momentos complicados cuando algunos miembros criticaron su gestión. La Terremoto y Rosa López expresaron su malestar por sentirse relegadas, lo que provocó que Pilar se derrumbara entre lágrimas. En la prueba final, los concursantes tuvieron que transformar prendas usadas con ayuda de la inteligencia artificial. Rosa López, con evidentes problemas para completar su trabajo, ya que no logró organizarse con las telas y tuvo dificultades técnicas que le impidieron ensamblar correctamente su prenda, no logró ni bordar las iniciales ni colocar su prenda en el maniquí, lo que le costó la expulsión. Los jueces, sin necesidad de deliberar, anunciaron su salida, recordando que el cumplimiento de las normas es fundamental en el concurso.