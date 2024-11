Silvia Abril y Santiago Segura llegan a Clan TV como "Los Wawies"

Este próximo 14 de diciembre de 2024, Clan TV estrenará Los Wawies, una serie animada que invita a los niños y niñas a explorar el mundo con asombro e imaginación. Creada por el diseñador gallego Ton Pernas y la guionista infantil Eva Perez Misa, el propio Pernas “descubrió” junto a su pequeña hija Lila, desde su casa de Lima, a estas tiernas y divertidas criaturas, con la ilusión de acercar a los más pequeños valores como la amistad, la solidaridad, la creatividad, la empatía o el respeto por la naturaleza.

Dirigida a niños y niñas de entre 3 y 6 años, los Wawies son unos pequeños y entrañables seres que viven en Wawaland, un planeta microscópico que es desplazado por el viento de un lado a otro de la Tierra. A través de sus coloridas aventuras, los personajes transmiten valores como la amistad, la empatía, la cooperación y el respeto al medio ambiente, enseñando a los niños y niñas mientras se divierten junto a ellos.

Wawaland puede estar pasando justo a tu lado, estate siempre pendiente. Pueden atravesar el desierto del Sahara, o los rascacielos de Nueva York o cruzar la selva del Amazonas. Cada día para ellos es una aventura y un constante aprendizaje. El viento los lleva de un lado al otro del planeta Tierra, a la vez que aprenden de todas las cosas positivas que tenemos los humanos.

El cambio climático, las crisis económicas y la desigualdad afectan también a los niños y niñas, quienes serán los futuros líderes del cambio. Por eso, es esencial brindarles las herramientas necesarias para enfrentar estos retos y construir un mundo más solidario, diverso y sostenible.

“WawaLand Planet es mi proyecto vital, es el resumen de todo lo que he ido aprendiendo en mi vida a nivel profesional, personal y humano. Los Wawies me han hecho madurar como ser humano, y asumir que tenemos que poner todos de nuestra parte. Es un privilegio haberlos descubierto junto a mi hija y junto a ella acercar toda su magia al planeta Tierra. Todo esto no hubiese sido posible sin todo el equipo que ha estado a mi lado. Gente talentosa como Eva Perez, Miquel Tejada, María Pulido o Pepe Sanchez entre otros”, afirma el diseñador Ton Pernas.

Los Wawies Cortesía

Con Los Wawies, cada episodio se convierte en una lección divertida y educativa. A través de desafíos y soluciones creativas, los niños aprenden a trabajar en equipo, fomentan su imaginación y descubren el valor de respetar las diferencias. La serie tiene como objetivo inspirar habilidades sociales y promover la empatía, valores esenciales en el desarrollo infantil.

Los Wawies y Wawaland Planet son el reflejo de la gran diversidad que hay en el mundo actual y, por ello, celebran lo maravilloso que es ser diferente y la importancia de respetar al que no es cómo tú. OPO, TOK, ACA y BOW están comprometidos en su misión esencial, además de divertir a los peques. Los Wawies sueñan con un planeta más feliz, solidario, generoso y saludable para todos.

Los Wawies cuentan con las voces del actor y director Santiago Segura como Opo, y de la actriz y humorista, Silvia Abril como Aca, quienes aportan su carisma y humor característico a los personajes, haciéndolos aún más entrañables para los niños. De hecho, son los dos wawies más antagónicos y se generan situaciones muy divertidas entre ellos, que Santiago y Silvia han ayudado a potenciar.

Para Ton, a nivel creativo y conceptual supuso un reto, “es un proyecto que se ha inspirado mucho en mi vida y mis referentes. Gente maravillosa que ha pasado por mi vida y me ha hecho admirarles y aprender de ellos. He tratado de reflejar mis referencias sociales, culturales y personales en la personalidad y “humanidad” de los wawies. Un ecléctico “moodboard” al que dan vida, Miliki, Los Barbapapás, Groucho Marx, Félix Rodríguez de la Fuente, La Pantera Rosa, David Bowie, Cantinflas, Snoopy, Eduardo Manos Tijeras, Mortadelo, Rafael Nadal, Donald Duck, etc…y luego un equipazo siempre a mi lado”.