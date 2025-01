Pepe Rodríguez no deja entrar a este tipo de cliente en su restaurante: "Obsceno y grotesco"

Pepe Rodríguez es uno de los grandes chefs de este país, obteniendo el reconocimiento de la crítica con una estrella Michelin en su haber, además de tener el beneplácito de la audiencia gracias a la visibilidad que le otorga ser uno de los tres jueces/presentadores de "MasterChef", el certamen culinario más importante del ente público, con varias ediciones en su haber de las tres clases de programas que existen: normal, celebrity y junior. Con el concurso parado estas semanas, dándole su espacio a la repostería con "Bake Off: Famosos al horno", el cocinero toledano aprovecha para dar alguna entrevista y en ellas, no se corta la lengua al definir con pelos y señales al cliente que no permite que visite su restaurante, El Bohío, situado en su localidad natal, Illescas.

Si eres de este tipo clientes, olvidate

El chef Pepe Rodríguez, durante su participación en el podcast "La Escalera Roja", ha dejado claro su rechazo hacia ciertos creadores de contenido que intentan grabar en su restaurante sin autorización. Rodríguez aseguró que no permite el acceso a quienes llegan con cámaras y buscan realizar un espectáculo en el establecimiento. "He decidido que no se puede hacer un show en un restaurante. Si alguien quiere poner una cámara, que me pague", expresó tajantemente. También criticó la ligereza con la que algunos se toman la labor de criticar: "Se permiten el lujo de hacer una crítica despiadada, como si supiesen. ¿Cuándo hemos normalizado que alguien sin experiencia gastronómica dicte lo que es bueno o malo?", explicaba el chef toledano.

El chef señaló que, aunque respeta la libertad de opinión, no tolera el impacto negativo de estas prácticas en el ambiente laboral y la experiencia de sus clientes. "Si quieres escribir algo, es tu opinión y no te lo puedo impedir, pero no permitiré grabar un espectáculo que afecta a quienes venimos aquí a trabajar", agregó. Además, lamentó la obsesión por mostrar facturas y lujos en redes sociales, calificándolo de "obsceno y grotesco". Para Rodríguez, su prioridad sigue siendo defender a los cocineros y trabajadores del sector, conscientes del esfuerzo que conlleva mantener un restaurante.