Un accidente en los fogones pone patas arriba "Bake Off: Famosos al horno"

Tras dos galas seguidas, RTVE decidió adjudicar la noche de los lunes a su nuevo concurso culinario. "Bake Off: Famosos al horno" vivió ayer su tercer programa con una nueva expulsión y un accidente en los fogones que provocó que la prueba se detuviera unos instantes.

El fuego, amigo pero también traidor en la cocina

En la tercera entrega de "Bake Off: Famosos al horno", los concursantes enfrentaron nuevos retos que pusieron a prueba su creatividad y habilidad en la repostería. La noche comenzó con una prueba técnica que transportó a los participantes a Turquía, donde tuvieron que replicar los tradicionales baklavas. Sin embargo, el camino no fue fácil. Cristina Tárrega protagonizó un desafortunado incidente al quemarse las manos, lo que no solo la obligó a abandonar la carpa momentáneamente, sino que también provocó que su elaboración quedara arruinada.

Mientras tanto, Yurena sufrió un corte menor que complicó su desempeño, aunque el incidente más grave fue la quema de los postres de Tárrega, convirtiéndola en una de las peores de la noche. Por otro lado, Lidia Torrent brilló en esta prueba al obtener el primer puesto nuevamente, siendo reconocida por los jueces como la más constante. Los avances de Mark Vanderloo y Pol Espargaró también sorprendieron gratamente, consolidándose entre los mejores del día.

Pole para Pol, farolillo rojo para Jefferson

En la prueba por parejas, los concursantes trabajaron en tartas inspiradas en sus países favoritos. Carmen Morales y Víctor Sandoval destacaron con un pastel que recibió elogios por su sabor y presentación. Benita y Pol mantuvieron su buena racha, mientras que Vanderloo y Tárrega también lograron una combinación efectiva. En contraste, Mario Jefferson y su compañera, Gemio, presentaron un trabajo criticado por su falta de sabor, lo que determinó su posición como los peores de la noche.

Al final, Pol se alzó como pastelero estrella de la semana, superando a Lidia, quien hasta entonces había liderado consistentemente. Sin embargo, la jornada terminó con la eliminación de Jefferson, quien, tras dos semanas en la cuerda floja, no logró convencer al jurado con sus propuestas.