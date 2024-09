Pepe Rodríguez se cansa de las críticas a 'MasterChef': "Calla, bobo"

A pocas horas del estreno (22:50 horas) de la novena edición de 'MasterChef Celebrity', el famoso programa de cocina vuelve a estar en el centro de la polémica tras unos comentarios surgidos en redes sociales. El reconocido chef y juez del espacio de TVE, Pepe Rodríguez, no ha dudado en responder públicamente a dos críticas dirigidas al concursos culinario.

La semana pasada, el jurado y los concursantes de 'MasterChef Celebrity 9' participaron en el FesTVal de Vitoria para hablar sobre sus experiencias durante la grabación del programa. La alfombra naranja del evento se llenó de flashes y fans que recibieron a los protagonistas como verdaderas estrellas. RTVE, por su parte, compartió un resumen de esta presentación en sus redes sociales, lo que, inesperadamente, desencadenó una serie de críticas.

Uno de los comentarios más duros provino del periodista Raúl Solís, vinculado a 'Canal Red', la televisión liderada por Pablo Iglesias. Solís criticó abiertamente al programa, afirmando: “En cualquier país sensato, un programa de televisión que maltrata la salud mental de sus concursantes y en cuyo historial cuenta con el suicidio de una participante, se hubiera dejado de emitir. Aquí lo revisten de glamour”. Esta referencia a la polémica historia del programa no pasó desapercibida. Aunque 'MasterChef' ha recibido numerosas críticas en los últimos años, la respuesta de Pepe Rodríguez a Solís ha sido breve y contundente: "Calla. Bobo". El chef manchego, conocido por su carácter directo, no se ha quedado en esta ocasión callado ante lo que consideró un ataque injusto al programa.

Pero esta no fue la única crítica a la que respondió Rodríguez. Esteban Navarro Soriano, escritor y finalista del Premio Nadal, también aprovechó el momento para lanzar una indirecta contra el programa. "Me han llamado para participar en MasterChef, pero al decirles que no tengo antecedentes penales me han rechazado", escribió Navarro en tono sarcástico. La respuesta de Rodríguez fue igual de afilada: "Eso y cerebro".

Sin duda alguna, las reacciones de Pepe Rodríguez han generado un revuelo en redes sociales, con seguidores del chef y del programa apoyando su defensa, mientras que otros consideran que sus respuestas fueron "excesivas". No es la primera vez que 'MasterChef' se enfrenta a críticas por su trato a los concursantes y la dureza de sus dinámicas, pero la postura del jurado parece firme en mantener la reputación del show. Con la nueva temporada de la edición 'Celebrity' a punto de arrancar, queda claro que el concurso sigue siendo uno de los programas más seguidos, pero también uno de los más controvertidos de la parrilla actual.