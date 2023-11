Pérez-Reverte calienta su visita de esta noche a 'El Hormiguero': "Los directos siempre son peligrosos"

El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte regresa esta noche a 'El Hormiguero' para charlar con Pablo Motos sobre su última novela 'El juego final', en la que propone al lector un reto detectivesco (al más puro estilo Sherlock Holmes) a la vez que rinde homenaje al cine clásico.

La visita del padre del capitán Alatriste es una de las más esperadas de la temporada, y no precisamente por la presentación de su enésimo libro, sino más bien por el repaso (nunca mejor dicho) que se prevé que el literato cartagenero haga de la actualidad y, más concretamente, de la amnistía que Pedro Sánchez ha pactado con los independentistas.

De hecho,Reverte es muy consciente de los palos que tocará en el programa de Antena 3; tanto es así que lo ha expresado vía X: "Esta noche me toca volver a El Hormiguero, supongo que para hablar de libros y (me temo, tal como anda el paisaje) no sólo de libros".

Pero lo más reseñable de su mensaje a través de esta red social, es lo que le sigue, donde alude a la emisión en vivo del espacio: "Por mucha mili que lleves en la mochila, los directos siempre son peligrosos. A ver qué tal sale esta vez."

También, de esta manera, el escritor se vale para calentar de alguna manera su aparición catódica de esta noche o, como dirían los modernos, para crear hype.