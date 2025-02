Hasta Pedro Sánchez estuvo pendiente de Calleja: “Qué grande eres, te atreves con todo”

Telecinco ha mostrado ya las primeras imágenes de Jesús Calleja dentro de la nave con la que el aventurero viajó al espacio este martes, en un evento televisivo que ha arrasado en audiencias debido a la gran expectación generada por su lanzamiento.

Blue Origin, la empresa encargada de la experiencia, fue la que compartió cómo vivieron los tripulantes el momento en que quedaron flotando en ingravidez dentro de la cápsula. Después de la decepción de muchos telespectadores, como Mercedes Milá, quien expresó su descontento con el programa, Telecinco respondió con críticas en el espacio de Tardear, ya que muchos esperaban ver más detalles en directo sobre el reto del presentador.

Sin embargo, Blue Origin ha publicado recientemente un vídeo en la red social X (antes Twitter), en el que se muestra a Jesús Calleja junto con los acompañantes disfrutando de varios minutos de ingravidez.

En el vídeo se puede apreciar la fascinación de Jesús Calleja y sus compañeros al observar las vistas de la Tierra desde la nave, una vez que superaron la línea de Kármán (100 km/62 millas), el límite internacionalmente reconocido del espacio. En ese momento, los tripulantes pudieron soltarse los cinturones y flotar por unos segundos antes de que la cápsula iniciara la maniobra de descenso hacia el desierto de Texas, donde aterrizó unos minutos después de las 17:00 horas.

Posteriormente, como se recoge en el portal de Telecinco, Jesús Calleja compartió sus impresiones sobre el viaje espacial, afirmando que se sintió ''colapsado de emoción'': ''Al mirar por la ventana ahí arriba no podía creer lo que estaba viendo. No tenía interiorizado lo que iba a ver. Es tan sorprendente lo que ves que colapsé. Recuperé mi sueño de niño, el que he ido trabajando'', relató emocionado, y también contó una divertida anécdota que vivió a bordo del cohete cuando se experimentó la ingravidez.

''Pensé que estaba cayendo humedad del aire acondicionado, pero eran mis propias lágrimas. Cuando he llegado abajo he pensado: ponte firme, te está viendo todo el mundo. Vi a mi hermano y no pude evitar entrar en shock de emoción'', compartió.

Sánchez felicitó a Calleja

Pedro Sánchez, no quiso dejar pasar la oportunidad de pronunciarse en sus redes sociales sobre el logro del presentador: ''¡Qué grande eres, Jesús Calleja! ¡Deseando que nos cuentes la experiencia! ¡Te atreves con todo!'', escribió el presidente del Gobierno en su cuenta de X (antesTwitter).