¿Qué le han pedido a Pedro Piqueras ahora que está retirado?

La temporada televisiva 2023-2024 será recordada por ser la última vez que Pedro Piqueras lideraba los informativos 2 de Telecinco y daba testigo al ex periodista del ente público, Carlos Franganillo. Ahora, el mítico presentador albaceteño disfruta de su jubilación, apareciendo en programas de Movistar Plus+, como es el caso de "Ilustres Ignorantes" y en diversos actos promocionales como la última hamburguesa del mejor chef del mundo, Dabiz Muñoz, y su nueva colaboración con la marca de comida rápida, Burger King. En estas últimas apariciones televisivas, Piqueras ha aprovechado para desvelar que es lo último que le han pedido, una petición un tanto curiosa y que no está lejos de su profesión.

¿Un libro de su trayectoria?

“Le estoy dando vueltas porque me piden un libro sobre mi vida y mi experiencia, y para mí es muy difícil hablar de mí. Quizás haría una cosa conmigo como testigo, pero no pondría a parir a nadie. Sería una cosa amable y no sé qué va a salir de ahí”, han sido las declaraciones del presentador de informativos que ha admitido que se encuentra feliz en su ocaso pero que "sigue teniendo el gusanillo de hacer algo". La posibilidad de hacer un libro de su trayectoria está presente, uniéndose así a una larga lista de presentadores de televisión que prestan sus servicios a una buena historia, como es el caso de Mónica Carillo, Vicente Vallés o Sonsoles Ónega, cuya serie será llevada a la pequeña pantalla de manos de Atresmedia.

Una vida ligada a la información

Pedro Piqueras, que tiene una amplia trayectoria en los medios de comunicación, destacando los 17 años al frente de los informativos de Telecinco, con el que consiguió ganar dos veces la Antena de Oro (2009 y 2016), ha hecho sus pinitos fuera de la información, en series y películas, eso sí interpretándose a sí mismo o realizando un presentador de noticias como personaje. ¿Será esta la oportunidad para ver su faceta más literaria? En los próximos meses lo averiguaremos.