«La Fiebre» y la lucha comunicativa de una sociedad fragmentada

E l 8 de julio de 2015, Canal Plus dio un paso al lado en nuestro país para dar lugar a Movistar Plus+, que continuó con honores el legado de la cadena de pago francesa, que llegó a España a mediados de 1990. En el noveno aniversario de la plataforma, Movistar Plus+ nos sigue deleitando con grandes obras audiovisuales de nuestro país vecino ydesde hoy está disponible la serie «La Fiebre», la nueva miniserie de Eric Benzekri, guionista francés que nació en Sartrouville, a 17 kilómetros de la ciudad de París y que en 2016 presentó al mundo su primera gran obra maestra, la serie “Baron Noir”, que consta de dieciséis episodios divididos en dos temporadas y que cogió mucha fama en nuestro país al tratarse de uno de los pocos nexos de unión que hubo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y eso que en su momento fueron Presidente y Vicepresidente de nuestro Gobierno, normal que el líder socialista no pudiera dormir tranquilo en Moncloa, ya que tenía pocas cosas en común con el antiguo jefe de la formación morada.

Verosimilitud palpable

Como en «Baron Noir» con la política territorial, «La Fiebre» hace un chequeo fidedigno con la sociedad actual francesa, que se encuentra totalmente fragmentada y cualquier mínimo roce puede desencadenar una guerra interna que no sería fácil de subsanar. Además, utilizando un elemento tan universal y pasional como es el fútbol, tanto Eric Benzekri como su equipo de guionistas consiguen crear una historia tan verosímil que los tintes de realidad presentes envuelven de crudeza este argumento tan conseguido a pesar de estar sumido en una enorme materia gris que abarca la comunicación y cómo somos capaces de manejar a la población gracias a ella.

Una trama realista

Imaginaos por un momento que en la próxima gala del Fútbol Francés, Kylian Mbappédiscutiera con su entrenador en la selección francesa, Didier Deschamps, y acto seguido el jugador le propinara al entrenador un cabezazo digno del gran Zinedine Zidane y le acuse de ser un racista en público, siendo esta situación aprovechada por los seguidores de Marine Le Pen para sacar tajada y aumentar la popularidad de los discursos de extrema derecha en el país galo. Este es el punto de partida de la nueva serie de Eric Benzekri y aunque los nombres, jugadores y equipos son ficticios, el problema que te intentan mostrar es tan cercano a nuestra realidad que el conflicto que te presenta la serie puede llegar a ocurrir en cualquier momento. Toubab es una palabra de origen senegales que tiene como significado hombre blanco, pero su connotación es peyorativa, concretamente es utilizada para señalar a una persona racista. Fodé Thiam, interpretado por Alassane Diong, es la estrella del fútbol galo y protagonista de la gala anual del balompié francés, que queda manchada cuando este último le propina un cabezazo a su entrenador en mitad del evento y sale de este al grito de Toubab. Al ver la reciente crisis que se le avecina, el presidente de su club, François Marens (Benjamin Biolay) decide contratar a un equipo de expertos comunicativos comandados por Xabier Robic que interpreta al jefe de comunicación Tristan Javier, en cuyo equipo de expertos se encuentra la verdadera protagonista de esta ficción francesa, Sam Berger, a quien le da vida la Nina Meurisse. Ella junto a Ana Girardot, quien interpreta a la influencer de extrema derecha Marie Kinsky, sobresalen por encima de esta admisible trama de seis horas, repartidas en seis capítulos de sesenta minutos de duración cada uno. Erik Benzekri disecciona con esta serie la realidad de la sociedad francesa, como ya hiciera anteriormente con la clase política.

La bomba nuclear del siglo XXI

La crispación en la población gala es más que palpable y las secuelas de este continuo descontento han ocasionado un crecimiento exponencial de la extrema derecha, como se ejemplifica en los dos últimos comicios celebrados en Francia, además de centenares de revueltas sociales (chalecos amarillos, por ejemplo) con las que mandaron un mensaje claro a la clase de poder francesa: el pueblo llano está descontento y en la historia del territorio francés hay grandes ejemplos que harían perder la cabeza a cualquiera que tenga el poder. La serie nos ejemplifica cómo es la guerra de hoy en día, basada en la instantaneidad que te otorgan las redes sociales y que ganar pequeñas batallas comunicativas te harán ganar la guerra. Cuando estalla el problema, la primera decisión que toma el presidente es llamar a un equipo de comunicación y Erik Benzekri te muestra con anterioridad cómo funciona este equipo para dejar claro que la comunicación es la bomba nuclear del siglo XXI y quién la domine será capaz de ganar el terreno necesario para hacerse victorioso de esta guerra. Un ejemplo ficticio que tienes que ver, de cómo sería una posible guerra civil interna en Francia, condicionado por el constante crecimiento de la extrema derecha, envuelto todo el universal ambiente del deporte rey, el fútbol.