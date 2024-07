De Paula Echevarría presumiendo de bronceado a Alba Carrillo, los looks de un evento de hamburguesas en Madrid

Paula Echevarría es de las pocas celebrities que siguen en Madrid, y no se ha ido aún en la playa por el rodaje de 'Got Talent'. Si el sábado era en el concierto de Luis Miguel, anoche se fue de evento de hamburguesas con unos pocos famosos elegidos.Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida en el que ha logrado el equilibrio perfecto entre sus proyectos profesionales y su vida familiar, Paula Echevarría no se perdió la presentación de la nueva hamburguesa que Dabiz Muñoz ha creado junto a Burguer King. Reconociendo que es una gran aficionada a este tipo de comidas, Paula confiesa que en el equilibrio está el secreto de una buena alimentación. "Yo me cuido, pero me cuido con la ley de la compensación. Yo como de todo, lo único que no como es dulce porque no me gusta, pero tengo la suerte de que no me gusta el dulce y así puedo comer más de lo otro" explicaba ante los micrófonos de Europa Press. Pero Paula no ha sido la única en este evento en Madrid, también Alba Carrillo o Anne Igartiburu.

Si el sábado lucía unos pendientes de más de 500 euros, y ayer unos de cinco de su colección para Primark, esta noche Paula Echevarría ha presumido de bronceado con un mono verde cortito, con cut out, de lo más estilizador de efecto 'piernas infinitas'.

Paula Echevarría. Gtres

Anne Igartiburu ha optado por un estilismo mucho más arreglado, y de gala, con un vestido blanco con transparencias, flores bordadas y plumas en el escote. La verdad es que es un estilismo nada adecuado para un evento de hamburguesas, demasiado arreglado para una noche así.

Anne Igartiburu. Gtres

Más acorde con el evento, y veraniega, Alba Carrillo con un conjunto de cuadro vichy en naranja con top con volantes en los hombros y falda larga.

Alba Carrillo. Gtres

Paula Echevarría no ha querido irse de este evento sin hablar del concierto de Luis Miguel que vivió el sábado en el Santiago Bernabéu. "Es que me encanta, es que soy muy fan de toda la vida. Ya es como el cuarto o quinto concierto de él que voy en toda mi vida, el primero tenía 17 años en el Palacio de deportes de Gijón, imagínate, no defrauda nunca, es el rey, el Sol de México" reconocía Paula. Seguidora de su carrera, la actriz asegura que ha ido mejorando con los años: "Está guapísimo, con muchísima fuerza, sonriente todo el concierto, cantando sin parar dos horas ha sido maravilloso".