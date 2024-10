¿Qué haría Cristina Pedroche si le tocase la lotería?: "Por eso no juego"

¿Qué harías si te tocasen 126 millones de euros gracias a la lotería? Esta pregunta se hicieron ayer los colaboradores del magacín diario vespertino de laSexta "Zapeando", que comentaron uno a uno lo que haría si esa increíble cantidad monetaria apareciese en sus vidas gracias a la suerte divina de la lotería. Unas respuestas que no dejaron indiferente a nadie, sobre todo la Cristina Pedroche, que tuvo claro su postura en todo momento.

Una vida de rico

El espacio de Atresmedia comandado por Dani Mateo rescató la historia de una mujer que en el 2009 fue beneficiada por la lotería al conseguir más de 100 millones de dólares, pero que decidió continuar con su vida tal y como era antes de ganar esa gran cantidad de dinero, sin revelar a mucha gente esa gran suerte que había obtenido. Una actitud similar es la que tendría la propia Cristina Pedroche, tal y como afirmaba ella misma en el plató de "Zapeando", aunque no todo el mundo estaba de acuerdo con la vallecana.

"Yo no haría nada, lo digo de verdad" explicaba la propia Cristina, cuya suma de capital no supondría nada nuevo en su vida, manteniéndola tal y como está ahora mismo. "Haría como esta chica. Yo vendría a trabajar, es que me gusta trabajar", exponía con una sonrisa la colaboradora televisiva, lo que provocó las dudas de ciertos compañeros, en especial de Miki Nadal, que le preguntaba con sorna que "motivación tiene ella para echar la lotería" a lo que la presentadora de Atresmedia respondía que por eso "nunca juega" aunque si llegó admitir a posteriori que a lo mejor aprovechaba para darse una vida "un pelín más lujosa": "Sí quiero hacerle un regalo a mi madre, pues se lo haría, pero de mejor calidad" espetó finalmente Cristina Pedroche, que se mantuvo firme en su pensamiento hasta el final y seguir con su jornada laboral aunque la lotería llene de bonanza las arcas de su cuenta bancaria.