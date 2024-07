¿Qué les ha pasado a todos los concursantes de 'Supervivientes All Stars'?

Los problemas intestinales y el hambre siempre han sido siempre una parte fundamental de la experiencia de 'Supervivientes'. En la edición actual, 'Supervivientes All Stars', donde participan concursantes que han ganado el concurso o han estado cerca de hacerlo, las dificultades han alcanzado un nuevo nivel nunca antes visto. La dotación de comida es aún más limitada que en ediciones anteriores, obligando a los participantes a depender en gran medida de lo que logran pescar. Sin embargo, tras dos semanas de concurso, una epidemia de indigestión ha comenzado a afectar a todos los concursantes, y un caldo de pescado parece ser el culpable.

Marta Peñate, una de las participantes, fue la primera en notar los efectos adversos del caldo de pescado, preguntando a sus compañeros: "¿Alguien quiere mi caldo?", revelando lo mal que les había sentado. Olga Moreno también expresó su malestar: "Ay mi barriga, no es normal, que no llegaba", mientras que Lola Mencía comentaba que había "overbooking en el baño", resaltando la magnitud del problema.

A pesar del malestar, los concursantes no perdieron su sentido del humor. Marta Peñate bromeaba diciendo: "¿Tú sabes ahora la de colaboraciones de pañales que te van a salir?", y Lola Mencía hacía un guiño a la mítica frase de María Jesús Ruiz en 'Supervivientes 2018': "Se me va la vida por el culo". Incluso la presentadora Sandra Barneda entró en el juego, preguntando a Peñate por la receta "para no hacerla". Mencía, sin embargo, no creía que el caldo fuera el único culpable: "Llevaba pescaditos, agua del mar salada...".

El problema de indigestión no se limitó a las chicas. Alejandro Nietotambién se vio afectado: "Al principio me reía mucho porque empezaron las chicas, pero ahora estoy yo que me he levantado como seis veces por la noche para ir al baño. Ya me estoy asustando porque no sé qué estoy soltando porque no comemos". Peñate continuaba con las bromas, señalando "el cuerpecito que se le está quedando" a Nieto y mencionando que "hay algunos que lo hacen en el mar". Este episodio ha puesto de manifiesto una vez más las extremas condiciones a las que se enfrentan los concursantes de 'Supervivientes All Star'.