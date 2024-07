Rocío Flores rompe su promesa con Olga Moreno en "Supervivientes All Stars" por una buena razón

Ya ha pasado la primera semana en "Supervivientes All Stars" y la audiencia se ha cobrado su primera expulsada. Adara Molinero abandona definitivamente Honduras, un alivio para ella por el tremendo bajón anímico que sufrió a consecuencia de una reacción alérgica que le deformó la cara. De este modo, Olga Moreno, su rival, ha logrado quedarse en la isla, aunque vuelve a estar nominada de cara al próximo jueves, junto a Bosco Martínez-Bordiú y Jorge Pérez.

En este sentido, la movilización de su familia ha sido clave y a través de sus redes sociales han pedido a todos sus seguidores que votaran para salvar a Olga Moreno. No era de extrañar que lo hicieran sus hermanos, amigos y demás seres queridos, pero sorprendió -y mucho- que Antonio David y Rocío Flores también se unieran a la campaña.

Desde que la pareja se separó y se confirmó la relación del malagueño con Marta Riesco, Olga Moreno se distanció de la familia y ni siquiera se siguen en redes sociales. De cara a la opinión pública no había señal alguna de que se hubiera producido un acercamiento, pero desde que la andaluza se marchó a Honduras ha habido un notorio cambio de actitud en el ex guardia civil y su hija.

De hecho, la joven influencer ya manifestó en su día que "por supuesto que apoyo a Olga en su concurso, en 'Supervivientes', al 100%. De hecho, creo que a nivel personal tiene muchísimo mérito que una persona que, viviendo el duelo que ella está viviendo, que creo que es lo peor que te puede pasar en la vida, que ella haya tomado la decisión de ir".

Adara Molinero y Olga Moreno en 'Supervivientes: All Stars' Mediaset

Tras este comentario, Rocío Flores recalcó que no volvería a pronunciarse sobre el concurso de Olga Moreno en "Supervivientes All Stars" para no generar más polémica que pudiera eclipsar su concurso, pero con vistas a su nueva nominación de cara al jueves que viene, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha roto su propia promesa.

"Lo primero de todo, quiero dar las gracias a todo el mundo que votó para poder salvar a Olga. Me pareció muy heavy porque estaba nominada con Adara y ella es una concursante muy top, y los porcentajes estaban muy igualados así que eso es buena señal. Sé que dije que no me iba a pronunciar sobre nada, pero al estar nominada otra vez, voy a seguir pidiendo el voto para que la podamos salvar. Ojalá sea así y la podamos salvar esta semana también", ha indicado Flores en la sección de Historias de su cuenta de Instagram.