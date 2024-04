Alejandro Nieto, harto de las chanzas por sus kilos de más, confiesa su enfermedad

Alejandro Nieto no ha podido más con la presión viral. Sus últimas fotografías en sus redes sociales han venido acompañadas de chanza y críticas. Son muchos los fans que han querido mostrar su descontento porque haya dejado a un lado sus preciados músculos para lucir una imagen más voluminosa y es que ha engordado en los últimos tiempos. Su cuerpo ha vivido muchas transformaciones desde que se diese a conocer como Míster y entrase en ‘GH Vip’. Después adelgazó al extremo en ‘Supervivientes’ –restando 19 kilos de la báscula-, aunque mereció la pena pues resultó ganador. Recuperó el peso, pero después su anatomía era un vaivén de subidas y bajas de tono muscular y kilos. Ahora se ha cansado de las críticas y burlas, decidiendo confesar que ha sido diagnosticado con una enfermedad que le complica mantener el control en esta tarea.

“Yo como sano, hago deporte, pero me he quedado estancado. Sé que estoy un poco pasado, pero sois muy pesados los que os dedicáis a decirme que estoy más gordo. Tengo espejos, me veo todos los días”, se defendía Alejandro Nieto, alertando de lo inadecuado que resulta opinar sobre el cuerpo de otras personas, pues nunca se sabe qué se esconde detrás. Y es que, al menos en su caso, se trata de un problema de salud que él mismo desconocía y que tras someterse a una batería de pruebas médicas le acaban de diagnosticar: “Para los que no lo sepáis, hace un mes me hice una analítica y me ha salido que tengo un poco de tiroides”.

El modelo se ha visto obligado a tener que dar explicaciones sobre su salud para tratar de acallar las chanzas sobre su físico. Un tema difícil de gestionar en privado, pero más en público cuando tu fama viene asociada a su innegable belleza: “Tengo madre, novia, mi hijo que me lo dicen con buenas palabras… No como vosotros”. Aunque él mismo es consciente de que ha aumentado de peso, no considera que deba envidiar el físico de terceras personas, pues se encuentra en un momento pleno junto a su novia, Tania Medina.

Es por eso que Alejandro Nieto pide cierta mesura a la hora de hablar del físico ajeno, más cuando la intencionalidad es hacer daño con comentarios maliciosos que minan su autoestima: “A todas esas personas que hablan con maldad, decirles que he estado muy bien físicamente, que tengo una carita muy bonita, que tengo una novia espectacular, tengo un hijo súper bonito, tengo una familia preciosa, una casa preciosa, estoy de viaje en Tailandia y que no le tengo envidia a nadie”, zanjaba. Y es que a veces hace falta enumerar sus fortalezas, cuando hay otros que se empeñan en subrayar sus supuestos puntos débiles.