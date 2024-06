Marta Peñate se apunta al All Star de “Supervivientes”

"Supervivientes All Stars" ha revelado a su octavo concursante: Marta Peñate. Carlos Sobera anunció la noticia durante la última gala de "Tierra de Nadie" el martes, destacando la incorporación de esta popular figura de la televisión. Peñate, quien fue finalista en la edición 2022 de "Supervivientes", expresó su emoción al recibir la antorcha. "Fui segunda y no voy a decir que voy a ganar esta vez porque soy un poco fracasada", comentó entre risas.

Lista para dar caña en Hondura

Cuando se le preguntó sobre sus futuros compañeros, Marta mantuvo el misterio: "Hay alguien con quien no me apetece enfrentarme, pero me lo voy a guardar". La estudiante de periodismo, que se dio a conocer en "Gran Hermano 16" y ganó aún más fama en "La Isla de las Tentaciones 2", ha sido una colaboradora estrella en varios programas de Mediaset. Su participación en "Supervivientes 2022", donde quedó en segundo lugar, consolidó su presencia en los realities de la cadena. Ahora, Peñate está lista para volver a probar suerte en Honduras.

Telecinco ha planificado cuidadosamente su programación para mantener el interés del público. Con "Supervivientes 2024" en su recta final, la cadena ha programado su gran final para el próximo martes 18 de junio a las 22:00 horas. Dos días después, el jueves 20 de junio, dará comienzo "Supervivientes All Stars" en el prime time, asegurando una transición fluida entre ambos programas y manteniendo el ritmo de emisión constante. Con esta estrategia, Telecinco se asegura de mantener a su audiencia enganchada y de seguir explotando el formato de éxito de "Supervivientes", que a priori es de lo poco que parece funcionarle a Mediaset a nivel de audiencias. La incorporación de Marta Peñate promete añadir más emoción y drama a la nueva edición de "Supervivientes All Stars".