¿Por qué Pilar Vidal ha sido atendida de urgencia en 'Espejo Público'?

'Espejo público' ha vivido uno de los momentos de mayor tensión de este año 2024. En su programa del jueves 4 de julio la colaboradora Pilar Vidal ha tenido que ser atendida de urgencia debido a una subida de tensión arterial. La situación se produjo minutos antes de iniciar la última sección del programa, según informó la periodista Gema López.

Acompañada por sus compañeros Alonso Caparrós y la presentadora Susanna Griso, Pilar Vidal explicó lo ocurrido una vez que se encontraba más recuperada: " Estoy mejor, tengo que agradecer al servicio médico que es maravilloso y a todos los compañeros, un sustillo, pero bien". Caparrós, notablemente preocupado, añadió: "Yo te he hecho un masaje y todo", reflejando el nerviosismo que la situación ha generado entre el equipo durante unos minutos.

Ya en el sofá junto a Griso, Vidal relató que se había "mareado un poco" al llegar al plató. "Cuando he llegado tenía la tensión alta. He desayunado un café. Llevo unas semanas de mucho tute, de dormir muy pocas horas, me he mareado un poco, pero ya fenomenal", aclaró, atribuyendo el incidente a la acumulación de estrés y la falta de descanso.

Gema López, Pilar Vidal y Alonso Caparrós en 'Espejo Público' Antena 3

Para acabar el programa, 'Espejo público' emitió unas imágenes con un toque de humor que "comprometían a la periodista". En el vídeo, se veía a Pilar Vidal dormida mientras la maquillaban, acompañado del rótulo: "Se queda frita en el trabajo mientras la maquillan". Vidal, aunque sorprendida, reaccionó con ironía: "Eso es de ayer y yo no estaba en este programa. Maquillaje es un sitio privado", dijo entre risas.