Alonso Caparrós sigue sacado rendimiento económico a "Furor" veinte años después

A su colaboración semanal en "Espejo público", Alonso Caparros une una actividad que sorprende a estas alturas de la vida. Resulta que ha "resucitado" el concurso "Furor" que hace veinte años le lanzó al estrellato televisivo. Y confiesa que "estoy muy sorprendido del éxito que estamos teniendo en convenciones de empresas y todo tipo de eventos. El formato sigue vigente y la acogida es extraordinaria. Es un producto que tenemos muy perfeccionado y ya llevamos con él más de trece años. Influye mucho el factor de la nostalgia...".

- Le vemos muy cómodo en "Espejo público".

- Estoy muy contento, no tengo firmado un contrato con Antena 3 y acudo al plató como colaborador cuando quieren contar conmigo. Cada día me voy haciendo un hueco, y espero que lo tengan en cuenta porque ahí me siento muy a gusto.

- Y no solo en la sección de Corazón...

- Efectivamente, porque también realizo reportajes de corte social, uno fue sobre trasplantes, otro en el hospital de parapléjicos de Toledo, un tercero sobre el ELA, que tienen una temática muy humana y me llenan de satisfacción. Y están siendo muy bien recibidos por la audiencia. Son muy solidarios, pedagógicos y muy emotivos. Tocamos el alma humana. Vitalmente son las cosas que me gustan.

- La presencia de su esposa ha sido un bálsamo en su vida. Le salvó de [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/gente/famosos/alonso-caparros-muerte-hay-que-mirarla-frente-llevarse-bien-ella_20230511645c3812910a1b0001c6ba32.html|||un pasado un tanto oscuro…]]

- Nos hemos ayudado mutuamente, tenemos una relación maravillosa, estamos absolutamente enamorados el uno del otro, cada día más, vamos a cumplir nuestro décimo aniversario de boda, y soy inmensamente feliz.

- Orgulloso de sus hijos.

- Mucho. Mi hija trabaja en una empresa de eventos y no para de viajar, y su hermano vuelve ahora de Australia, donde se ha tirado varios meses sacándose la titulación de patrón de yate.